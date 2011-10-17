النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا.. العراق يسجل 1716 إصابة جديدة و440 حالة بفلسطين

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1716 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2035453 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 18 حالة وفاة جديدة، فيما أصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 22756، كما سجل 3189 حالة تعاف جديدة؛ مما رفع عددها الكلي إلى 1967862 حالة.

فلسطين

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، تسع وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و781 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 96.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا.. العراق يسجل 1716 إصابة جديدة و440 حالة بفلسطين
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1716 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2035453 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 18 حالة وفاة جديدة، فيما أصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 22756، كما سجل 3189 حالة تعاف جديدة؛ مما رفع عددها الكلي إلى 1967862 حالة.

فلسطين

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، تسع وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و781 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 96.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
06:19 PM

كورونا.. العراق يسجل 1716 إصابة جديدة و440 حالة بفلسطين

خلال الساعات الـ24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
176

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1716 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2035453 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 18 حالة وفاة جديدة، فيما أصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 22756، كما سجل 3189 حالة تعاف جديدة؛ مما رفع عددها الكلي إلى 1967862 حالة.

فلسطين

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، تسع وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و781 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 96.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,571
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,928
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,700

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة