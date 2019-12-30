القنفذة.. 20 نزيلاً يقلعون عن التدخين وينضمون لبرنامج علاج

أعلن 20 نزيلاً بسجن محافظة القنفذة إقلاعهم عن التدخين وانضمامهم لبرنامج العلاج؛ وذلك بعد حضورهم اللقاء الذي نظمته جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمقر السجن تحت عنوان "أضرار التدخين".

وأوضح مدير جمعية كفى بالقنفذة، حمزة الحليسي، أن فريق كفى التوعوي وجد تفاعلاَ كبيراً من النزلاء والذين أبدوا رغبتهم في تلقي العلاج والإقلاع عن السموم نهائياً، مشيراً إلى أن هذه البرامج تأتي ثمارها عامًا بعد عام في كل مكان تقام فيه سواء في السجون أو دور الملاحظة أو المؤسسات الحكومية والخاصة، مقدمًا شكره لجميع المسؤولين المتعاونين في تنفيذ هذه البرامج وإيصال رسالة الجمعية للمجتمع.