‫أمير الشمالية يتابع تداعيات التقلبات الجوية وما يواكبها من هطول أمطار الخير والبركة

موجهًا المختصين بأخذ التدابير اللازمة والعمل على إزالة مخلفات الأمطار والسيول

يتابع أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة حاليًا، وما يواكبها من هطول أمطار الخير والبركة التي تشهدها مدن ومحافظات المنطقة، موجهًا جهات الاختصاص بأخذ جميع التدابير اللازمة، والعمل لإزالة مخلفات الأمطار والسيول.

وشدَّد أمير منطقة الحدود الشمالية على أمانة المنطقة ومديرية الدفاع المدني وإدارة الطرق وإدارة المرور بالقيام بالمهام المناطة بهم بكل اقتدار وكفاءة، ومسح كامل لجميع الطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة.. سائلاً الله تعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة، ويعم بنفعها أرجاء البلاد.