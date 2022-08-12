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17 ساعة إنقاذ تُنهي قصة اختفاء ضحايا جبل العبادل الـ4.. 8 صور تلخص المأساة

منطقة وعرة والأمطار الغزيرة زادت المعاناة.. الأهالي ثمّنوا ما قام به الدفاع المدني

تمكنت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان في ساعة متأخرة من مساء أمس -بمشاركة عدد من المواطنين- من انتشال ضحايا جبال العبادل الأربعة بعد أن جرفت مياه الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة مركبتهم الخميس الماضي.

ورغم وعورة المنطقة الجبلية وصعوبة الوصول إلى الموقع واختفاء المركبة بفعل الطمر والصخور الضخمة؛ إلا أن الفِرَق المشاركة تمكنت خلال أكثر من 17 ساعة عمل متواصلة استمرت حتى المساء، من الوصول للضحايا بعد تكسير الصخور واستخدام الكشافات.

وثمّن أهل الضحايا الدور الذي قامت به فِرَق الدفاع المدني بالمحافظة والمواطنين المتطوعين المشاركين في عملية الانتشال.

وكان الشبان الأربعة قد لقوا حتفهم بعد أن جرف أحد الأودية بجبال العبادل شاهقة الارتفاع شرق محافظة العارضة مركبتهم مساء الخميس الماضي؛ حيث تقدم ذووهم ببلاغ للجهات المعنية في اليوم الثاني بعد أن عجزوا عن العثور عليهم.

وكانت حادثة الاختفاء غامضة؛ حيث إن مركبتين تعودان للضحايا وُجِدَتا في موقع التنزه الذي خرجوا إليه عصرًا؛ بينما الثالثة لا يوجد لها أي أثر؛ مما دفع الجهات الرسمية للتعميم، قبل أن يتم العثور صباح يوم أمس على أجزاء من المركبة المدفونة بفعل الصخور والطمر؛ حيث تم انتشالهم بعد أكثر من 17 ساعة نظرًا لوعورة المنطقة.

الدفاع المدني محافظة العارضة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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17 ساعة إنقاذ تُنهي قصة اختفاء ضحايا جبل العبادل الـ4.. 8 صور تلخص المأساة
سبق

تمكنت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان في ساعة متأخرة من مساء أمس -بمشاركة عدد من المواطنين- من انتشال ضحايا جبال العبادل الأربعة بعد أن جرفت مياه الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة مركبتهم الخميس الماضي.

ورغم وعورة المنطقة الجبلية وصعوبة الوصول إلى الموقع واختفاء المركبة بفعل الطمر والصخور الضخمة؛ إلا أن الفِرَق المشاركة تمكنت خلال أكثر من 17 ساعة عمل متواصلة استمرت حتى المساء، من الوصول للضحايا بعد تكسير الصخور واستخدام الكشافات.

وثمّن أهل الضحايا الدور الذي قامت به فِرَق الدفاع المدني بالمحافظة والمواطنين المتطوعين المشاركين في عملية الانتشال.

وكان الشبان الأربعة قد لقوا حتفهم بعد أن جرف أحد الأودية بجبال العبادل شاهقة الارتفاع شرق محافظة العارضة مركبتهم مساء الخميس الماضي؛ حيث تقدم ذووهم ببلاغ للجهات المعنية في اليوم الثاني بعد أن عجزوا عن العثور عليهم.

وكانت حادثة الاختفاء غامضة؛ حيث إن مركبتين تعودان للضحايا وُجِدَتا في موقع التنزه الذي خرجوا إليه عصرًا؛ بينما الثالثة لا يوجد لها أي أثر؛ مما دفع الجهات الرسمية للتعميم، قبل أن يتم العثور صباح يوم أمس على أجزاء من المركبة المدفونة بفعل الصخور والطمر؛ حيث تم انتشالهم بعد أكثر من 17 ساعة نظرًا لوعورة المنطقة.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
02:09 PM

17 ساعة إنقاذ تُنهي قصة اختفاء ضحايا جبل العبادل الـ4.. 8 صور تلخص المأساة

منطقة وعرة والأمطار الغزيرة زادت المعاناة.. الأهالي ثمّنوا ما قام به الدفاع المدني

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قاسم الخبراني - جازان
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9,143

تمكنت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان في ساعة متأخرة من مساء أمس -بمشاركة عدد من المواطنين- من انتشال ضحايا جبال العبادل الأربعة بعد أن جرفت مياه الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة مركبتهم الخميس الماضي.

ورغم وعورة المنطقة الجبلية وصعوبة الوصول إلى الموقع واختفاء المركبة بفعل الطمر والصخور الضخمة؛ إلا أن الفِرَق المشاركة تمكنت خلال أكثر من 17 ساعة عمل متواصلة استمرت حتى المساء، من الوصول للضحايا بعد تكسير الصخور واستخدام الكشافات.

وثمّن أهل الضحايا الدور الذي قامت به فِرَق الدفاع المدني بالمحافظة والمواطنين المتطوعين المشاركين في عملية الانتشال.

وكان الشبان الأربعة قد لقوا حتفهم بعد أن جرف أحد الأودية بجبال العبادل شاهقة الارتفاع شرق محافظة العارضة مركبتهم مساء الخميس الماضي؛ حيث تقدم ذووهم ببلاغ للجهات المعنية في اليوم الثاني بعد أن عجزوا عن العثور عليهم.

وكانت حادثة الاختفاء غامضة؛ حيث إن مركبتين تعودان للضحايا وُجِدَتا في موقع التنزه الذي خرجوا إليه عصرًا؛ بينما الثالثة لا يوجد لها أي أثر؛ مما دفع الجهات الرسمية للتعميم، قبل أن يتم العثور صباح يوم أمس على أجزاء من المركبة المدفونة بفعل الصخور والطمر؛ حيث تم انتشالهم بعد أكثر من 17 ساعة نظرًا لوعورة المنطقة.

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