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عن بُعد.. 175 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بمكة

يدرسون بـ 642 مدرسة متوسطة وثانوية وسط إجراءات تيسيرية للطلاب

أدى 175 ألف طالب وطالبة، اليوم، في الساعة 12:30 إلى 2:30 ظهراً اختبارات نهاية العام الدراسي لعام 1441 / 1442 هــ، بتعليم مكة يدرسون بـ 642 مدرسة متوسطة وثانوية "بنين - بنات" عن بُعد عبر "منصة مدرستي"، في إطار الجهود المتكاملة بين التعليم والأسرة لاستمرار الرحلة التعليمية .

وأكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، استعداداتها لاختبارات نهاية العام وتهيئة كل الظروف المناسبة لأن يؤدوا الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور أحمد بن محمد الزايدي؛ إن الإدارة حرصت على تقديم أفضل الخدمات التربوية للأبناء، إضافة إلى تقديم الخدمات الإرشادية للطلاب والطالبات بهدف تبصيرهم بطرق الاستذكار الجيدة والتخفيف من قلق الامتحانات والتحذير من العادات السيئة المسببة لتشتيت الانتباه والإرهاق، وسط متابعة من قِبل قائدي وقائدات المدارس ومديري الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات حيث يتم تنفيذ 1284 زيارة إشرافية فنية من قِبل إدارة الإشراف التربوي (بنين - بنات) بتعليم مكة المكرّمة لمتابعة أداء الاختبارات عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية وتقديم التهيئة النفسية والاجتماعية والصحية وتقديم الدعم لتجاوز التحديات التي قد يواجهها الطلبة في أثناء أداء الاختبارات.

وحثّ الزايدي؛ الجميع على بذل كل الجهود لتذليل كل الصعاب، مبيناً أن الاختبارات تُمثل الصورة الحقيقية لانعكاس جهود الإدارة في الميدان.

ونوّه بالتعاون والتكامل بين المدرسة والمنزل بما يسهم في إنجاح الاختبارات، متمنياً التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.

وتأتي اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية استكمالاً للعمليات والقياس والتقويم التي ينفّذها المعلمون والمعلمات مع طلابهم بشكل أسبوعي، كما تتزامن مع ما تبقى من اختبارات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عن بُعد.. 175 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بمكة
سبق

أدى 175 ألف طالب وطالبة، اليوم، في الساعة 12:30 إلى 2:30 ظهراً اختبارات نهاية العام الدراسي لعام 1441 / 1442 هــ، بتعليم مكة يدرسون بـ 642 مدرسة متوسطة وثانوية "بنين - بنات" عن بُعد عبر "منصة مدرستي"، في إطار الجهود المتكاملة بين التعليم والأسرة لاستمرار الرحلة التعليمية .

وأكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، استعداداتها لاختبارات نهاية العام وتهيئة كل الظروف المناسبة لأن يؤدوا الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور أحمد بن محمد الزايدي؛ إن الإدارة حرصت على تقديم أفضل الخدمات التربوية للأبناء، إضافة إلى تقديم الخدمات الإرشادية للطلاب والطالبات بهدف تبصيرهم بطرق الاستذكار الجيدة والتخفيف من قلق الامتحانات والتحذير من العادات السيئة المسببة لتشتيت الانتباه والإرهاق، وسط متابعة من قِبل قائدي وقائدات المدارس ومديري الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات حيث يتم تنفيذ 1284 زيارة إشرافية فنية من قِبل إدارة الإشراف التربوي (بنين - بنات) بتعليم مكة المكرّمة لمتابعة أداء الاختبارات عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية وتقديم التهيئة النفسية والاجتماعية والصحية وتقديم الدعم لتجاوز التحديات التي قد يواجهها الطلبة في أثناء أداء الاختبارات.

وحثّ الزايدي؛ الجميع على بذل كل الجهود لتذليل كل الصعاب، مبيناً أن الاختبارات تُمثل الصورة الحقيقية لانعكاس جهود الإدارة في الميدان.

ونوّه بالتعاون والتكامل بين المدرسة والمنزل بما يسهم في إنجاح الاختبارات، متمنياً التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.

وتأتي اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية استكمالاً للعمليات والقياس والتقويم التي ينفّذها المعلمون والمعلمات مع طلابهم بشكل أسبوعي، كما تتزامن مع ما تبقى من اختبارات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
01:04 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
02:04 PM

عن بُعد.. 175 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام بمكة

يدرسون بـ 642 مدرسة متوسطة وثانوية وسط إجراءات تيسيرية للطلاب

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أدى 175 ألف طالب وطالبة، اليوم، في الساعة 12:30 إلى 2:30 ظهراً اختبارات نهاية العام الدراسي لعام 1441 / 1442 هــ، بتعليم مكة يدرسون بـ 642 مدرسة متوسطة وثانوية "بنين - بنات" عن بُعد عبر "منصة مدرستي"، في إطار الجهود المتكاملة بين التعليم والأسرة لاستمرار الرحلة التعليمية .

وأكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، استعداداتها لاختبارات نهاية العام وتهيئة كل الظروف المناسبة لأن يؤدوا الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور أحمد بن محمد الزايدي؛ إن الإدارة حرصت على تقديم أفضل الخدمات التربوية للأبناء، إضافة إلى تقديم الخدمات الإرشادية للطلاب والطالبات بهدف تبصيرهم بطرق الاستذكار الجيدة والتخفيف من قلق الامتحانات والتحذير من العادات السيئة المسببة لتشتيت الانتباه والإرهاق، وسط متابعة من قِبل قائدي وقائدات المدارس ومديري الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات حيث يتم تنفيذ 1284 زيارة إشرافية فنية من قِبل إدارة الإشراف التربوي (بنين - بنات) بتعليم مكة المكرّمة لمتابعة أداء الاختبارات عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية وتقديم التهيئة النفسية والاجتماعية والصحية وتقديم الدعم لتجاوز التحديات التي قد يواجهها الطلبة في أثناء أداء الاختبارات.

وحثّ الزايدي؛ الجميع على بذل كل الجهود لتذليل كل الصعاب، مبيناً أن الاختبارات تُمثل الصورة الحقيقية لانعكاس جهود الإدارة في الميدان.

ونوّه بالتعاون والتكامل بين المدرسة والمنزل بما يسهم في إنجاح الاختبارات، متمنياً التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.

وتأتي اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية استكمالاً للعمليات والقياس والتقويم التي ينفّذها المعلمون والمعلمات مع طلابهم بشكل أسبوعي، كما تتزامن مع ما تبقى من اختبارات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية.

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