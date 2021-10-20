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خلال سبتمبر .. ارتفاع معدل إغلاق الشركات في تركيا

اتحاد الغرف: الديون المتعثرة لدى البنوك تسجل أرقاماً مرتفعة

كشفت بيانات صادرة عن اتحاد الغرف والبورصات التركية، ارتفاعاً في معدل غلق وتصفية الشركات التجارية في تركيا، خلال شهر سبتمبر، بلغ 20.73 في المئة، مقارنة بشهر أغسطس.

ووفق تلك البيانات، بلغت نسبة الإغلاق والتصفية في الشركات التعاونية نحو 47.83 في المئة، بينما وصلت النسبة إلى 28.98 في المئة بين الشركات التجارية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية، فإن نسبة الشركات المغلقة خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، شهدت زيادة بنسبة 5.50 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" تسجل الديون المتعثرة لدى البنوك في تركيا أرقاماً مرتفعة، إذ تشير بيانات هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي، إلى أن معدلات ديون القطاع الخاص المتعثرة لمصلحة البنوك تبلغ 110 مليارات ليرة، متأثرة بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.

تركيا البورصة التركية

الرئيسية/ أخبار العالم

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خلال سبتمبر .. ارتفاع معدل إغلاق الشركات في تركيا
سبق

كشفت بيانات صادرة عن اتحاد الغرف والبورصات التركية، ارتفاعاً في معدل غلق وتصفية الشركات التجارية في تركيا، خلال شهر سبتمبر، بلغ 20.73 في المئة، مقارنة بشهر أغسطس.

ووفق تلك البيانات، بلغت نسبة الإغلاق والتصفية في الشركات التعاونية نحو 47.83 في المئة، بينما وصلت النسبة إلى 28.98 في المئة بين الشركات التجارية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية، فإن نسبة الشركات المغلقة خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، شهدت زيادة بنسبة 5.50 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" تسجل الديون المتعثرة لدى البنوك في تركيا أرقاماً مرتفعة، إذ تشير بيانات هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي، إلى أن معدلات ديون القطاع الخاص المتعثرة لمصلحة البنوك تبلغ 110 مليارات ليرة، متأثرة بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
09:33 AM

خلال سبتمبر .. ارتفاع معدل إغلاق الشركات في تركيا

اتحاد الغرف: الديون المتعثرة لدى البنوك تسجل أرقاماً مرتفعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت بيانات صادرة عن اتحاد الغرف والبورصات التركية، ارتفاعاً في معدل غلق وتصفية الشركات التجارية في تركيا، خلال شهر سبتمبر، بلغ 20.73 في المئة، مقارنة بشهر أغسطس.

ووفق تلك البيانات، بلغت نسبة الإغلاق والتصفية في الشركات التعاونية نحو 47.83 في المئة، بينما وصلت النسبة إلى 28.98 في المئة بين الشركات التجارية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية، فإن نسبة الشركات المغلقة خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، شهدت زيادة بنسبة 5.50 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" تسجل الديون المتعثرة لدى البنوك في تركيا أرقاماً مرتفعة، إذ تشير بيانات هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي، إلى أن معدلات ديون القطاع الخاص المتعثرة لمصلحة البنوك تبلغ 110 مليارات ليرة، متأثرة بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,361
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,947
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,049
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,821

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