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إطلاق شعار معرض الرياض للكتاب.. يعكس روحه ويعبر عن محتواه

تضمّن تحويراً لاسم مدينة الرياض ورسمه على هيئة كتب مرصوفة

أطلقت وزارة الثقافة شعاراً خاصاً بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2020م، حيث حرصت على أن يكون معبراً عن هوية المعرض ودلالة المكان الذي يحتويه.

وتضمّن الشعار تحويراً لاسم مدينة الرياض ورسمه على هيئة كتب مرصوفة في مكتبة وبألوان مشتقة من ألوان الشعار الرسمي للوزارة، مزجت هذه العناصر في قالب واحد يعكس روح المعرض ويعبر عن محتواه.

وبدأت وزارة الثقافة تحضيراتها للدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب، حيث تعد الدورة الأولى التي ستشرف فيها الوزارة على المعرض.

يُذكر أن المعرض سيقام خلال الفترة من 2 إلى 11 أبريل 2020م، وقد صممت الوزارة برنامجاً ثقافياً متنوعاً يترجم الحراك الثقافي الذي تعيشه المملكة في مختلف المجالات الإبداعية.

وزارة الثقافة معرض الرياض الدولي للكتاب 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق شعار معرض الرياض للكتاب.. يعكس روحه ويعبر عن محتواه
سبق

أطلقت وزارة الثقافة شعاراً خاصاً بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2020م، حيث حرصت على أن يكون معبراً عن هوية المعرض ودلالة المكان الذي يحتويه.

وتضمّن الشعار تحويراً لاسم مدينة الرياض ورسمه على هيئة كتب مرصوفة في مكتبة وبألوان مشتقة من ألوان الشعار الرسمي للوزارة، مزجت هذه العناصر في قالب واحد يعكس روح المعرض ويعبر عن محتواه.

وبدأت وزارة الثقافة تحضيراتها للدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب، حيث تعد الدورة الأولى التي ستشرف فيها الوزارة على المعرض.

يُذكر أن المعرض سيقام خلال الفترة من 2 إلى 11 أبريل 2020م، وقد صممت الوزارة برنامجاً ثقافياً متنوعاً يترجم الحراك الثقافي الذي تعيشه المملكة في مختلف المجالات الإبداعية.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
02:20 PM

إطلاق شعار معرض الرياض للكتاب.. يعكس روحه ويعبر عن محتواه

تضمّن تحويراً لاسم مدينة الرياض ورسمه على هيئة كتب مرصوفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت وزارة الثقافة شعاراً خاصاً بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2020م، حيث حرصت على أن يكون معبراً عن هوية المعرض ودلالة المكان الذي يحتويه.

وتضمّن الشعار تحويراً لاسم مدينة الرياض ورسمه على هيئة كتب مرصوفة في مكتبة وبألوان مشتقة من ألوان الشعار الرسمي للوزارة، مزجت هذه العناصر في قالب واحد يعكس روح المعرض ويعبر عن محتواه.

وبدأت وزارة الثقافة تحضيراتها للدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب، حيث تعد الدورة الأولى التي ستشرف فيها الوزارة على المعرض.

يُذكر أن المعرض سيقام خلال الفترة من 2 إلى 11 أبريل 2020م، وقد صممت الوزارة برنامجاً ثقافياً متنوعاً يترجم الحراك الثقافي الذي تعيشه المملكة في مختلف المجالات الإبداعية.

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