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"الملك" مغرداً: نحمد الله الذي أكرمنا بخدمة الحرمين.. مستبشرين الخير في قادم أيامنا

قال مهنئاً بالعيد: نسأل الله أن يرفع عنَّا والعالم كل مكروه وكل عام وأنتم بخير

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز : نحمد الله سبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين، وإن ذلك لأكبر النعم التي حبانا الله بها، مستشعرين مقاصد الشريعة في حفظ النفس وحمايتها من كل ضرر.

وأضاف في تغريدة له اليوم عبر "تويتر" : مع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يرفع عنَّا والعالم كل مكروه، مستبشرين الخير في قادم أيامنا، وكل عام وأنتم بخير.

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"الملك" مغرداً: نحمد الله الذي أكرمنا بخدمة الحرمين.. مستبشرين الخير في قادم أيامنا
سبق

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز : نحمد الله سبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين، وإن ذلك لأكبر النعم التي حبانا الله بها، مستشعرين مقاصد الشريعة في حفظ النفس وحمايتها من كل ضرر.

وأضاف في تغريدة له اليوم عبر "تويتر" : مع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يرفع عنَّا والعالم كل مكروه، مستبشرين الخير في قادم أيامنا، وكل عام وأنتم بخير.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
08:16 AM
اخر تعديل
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
08:21 AM

"الملك" مغرداً: نحمد الله الذي أكرمنا بخدمة الحرمين.. مستبشرين الخير في قادم أيامنا

قال مهنئاً بالعيد: نسأل الله أن يرفع عنَّا والعالم كل مكروه وكل عام وأنتم بخير

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
86

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز : نحمد الله سبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين، وإن ذلك لأكبر النعم التي حبانا الله بها، مستشعرين مقاصد الشريعة في حفظ النفس وحمايتها من كل ضرر.

وأضاف في تغريدة له اليوم عبر "تويتر" : مع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يرفع عنَّا والعالم كل مكروه، مستبشرين الخير في قادم أيامنا، وكل عام وأنتم بخير.

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