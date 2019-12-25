النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بدر بن سلطان" يوجّه بتأسيس مكتبَيْن له بالطائف والقنفذة

يستقبل من خلاله المواطنين وفق الدوام الرسمي

وجّه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، المختصين بتأسيس مكتبين له في محافظتَي الطائف والقنفذة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة.

وتشير التفاصيل إلى أن الأمير بدر سوف يستقبل أهالي المنطقة وفق منظومة للدوام الرسمي بهاتين المحافظتين، من محافظات شرق الطائف والمحافظات الساحلية للمنطقة.

ورحّب أهالي المحافظات بقدوم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة لتلك المحافظات والسكن فيها، واستمرار استقباله للأهالي المراجعين، والعمل على توجيه الجهات المختصة بتقديم الخدمات لهم وفق توجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على راحة مواطنيها وخدمتهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري؛ أن الأمير بدر بن سلطان سيباشر أعماله في مكتب الطائف، الأحد المقبل، لافتًا إلى أن برنامج العمل اليومي سيكون مشابهًا لما هو عليه الوضع في مكتبي سموه بمكة المكرمة وجدة؛ إذ يبدأ سموه برنامجه صباحًا باستقبال المراجعين من سكان الطائف والمحافظات المجاورة لها، يعقب ذلك عقد لقاءات بالمسؤولين وجولات ميدانية للوقف على سير العمل في المشاريع.

وأضاف: "سيرأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، اجتماعات بحضور مديري القطاعات الحكومية وأعضاء المجالس المحلية، وستتم خلالها مناقشة الاحتياجات التنموية".

وأشار الدوسري إلى أن تواجد الأمير بدر بن سلطان في محافظة الطائف سيسهم في تقديم الخدمة المباشرة لأهالي محافظات تربة والخرمة ورنية والمويه وميسان، كذلك الحال بالنسبة لمكتب القنفذة الذي سيحقّق ذات الغاية بالنسبة لمحافظات الليث وأضم والعرضيات، وسيكون هذان المكتبان مساندين لمكتبي سموه في العاصمة المقدسة وجدة، اللذين يخدمان أهالي المنطقة بشكل عامٍ، ومن بينها أهالي محافظات رابغ، وخليص والكامل والجموم وبحرة.

وختم متحدث إمارة منطقة مكة بالتنويه إلى أنه سيتم الإعلان عن مباشرة الأمير بدر بن سلطان في مكتب القنفذة في حينه.

نائب أمير مكة الطائف القنفذة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بدر بن سلطان" يوجّه بتأسيس مكتبَيْن له بالطائف والقنفذة
سبق

وجّه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، المختصين بتأسيس مكتبين له في محافظتَي الطائف والقنفذة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة.

وتشير التفاصيل إلى أن الأمير بدر سوف يستقبل أهالي المنطقة وفق منظومة للدوام الرسمي بهاتين المحافظتين، من محافظات شرق الطائف والمحافظات الساحلية للمنطقة.

ورحّب أهالي المحافظات بقدوم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة لتلك المحافظات والسكن فيها، واستمرار استقباله للأهالي المراجعين، والعمل على توجيه الجهات المختصة بتقديم الخدمات لهم وفق توجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على راحة مواطنيها وخدمتهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري؛ أن الأمير بدر بن سلطان سيباشر أعماله في مكتب الطائف، الأحد المقبل، لافتًا إلى أن برنامج العمل اليومي سيكون مشابهًا لما هو عليه الوضع في مكتبي سموه بمكة المكرمة وجدة؛ إذ يبدأ سموه برنامجه صباحًا باستقبال المراجعين من سكان الطائف والمحافظات المجاورة لها، يعقب ذلك عقد لقاءات بالمسؤولين وجولات ميدانية للوقف على سير العمل في المشاريع.

وأضاف: "سيرأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، اجتماعات بحضور مديري القطاعات الحكومية وأعضاء المجالس المحلية، وستتم خلالها مناقشة الاحتياجات التنموية".

وأشار الدوسري إلى أن تواجد الأمير بدر بن سلطان في محافظة الطائف سيسهم في تقديم الخدمة المباشرة لأهالي محافظات تربة والخرمة ورنية والمويه وميسان، كذلك الحال بالنسبة لمكتب القنفذة الذي سيحقّق ذات الغاية بالنسبة لمحافظات الليث وأضم والعرضيات، وسيكون هذان المكتبان مساندين لمكتبي سموه في العاصمة المقدسة وجدة، اللذين يخدمان أهالي المنطقة بشكل عامٍ، ومن بينها أهالي محافظات رابغ، وخليص والكامل والجموم وبحرة.

وختم متحدث إمارة منطقة مكة بالتنويه إلى أنه سيتم الإعلان عن مباشرة الأمير بدر بن سلطان في مكتب القنفذة في حينه.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
06:48 PM
اخر تعديل
25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
07:40 PM

"بدر بن سلطان" يوجّه بتأسيس مكتبَيْن له بالطائف والقنفذة

يستقبل من خلاله المواطنين وفق الدوام الرسمي

A A A
متعب البقمي - الطائف
7
3,903

وجّه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، المختصين بتأسيس مكتبين له في محافظتَي الطائف والقنفذة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة.

وتشير التفاصيل إلى أن الأمير بدر سوف يستقبل أهالي المنطقة وفق منظومة للدوام الرسمي بهاتين المحافظتين، من محافظات شرق الطائف والمحافظات الساحلية للمنطقة.

ورحّب أهالي المحافظات بقدوم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة لتلك المحافظات والسكن فيها، واستمرار استقباله للأهالي المراجعين، والعمل على توجيه الجهات المختصة بتقديم الخدمات لهم وفق توجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على راحة مواطنيها وخدمتهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري؛ أن الأمير بدر بن سلطان سيباشر أعماله في مكتب الطائف، الأحد المقبل، لافتًا إلى أن برنامج العمل اليومي سيكون مشابهًا لما هو عليه الوضع في مكتبي سموه بمكة المكرمة وجدة؛ إذ يبدأ سموه برنامجه صباحًا باستقبال المراجعين من سكان الطائف والمحافظات المجاورة لها، يعقب ذلك عقد لقاءات بالمسؤولين وجولات ميدانية للوقف على سير العمل في المشاريع.

وأضاف: "سيرأس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، اجتماعات بحضور مديري القطاعات الحكومية وأعضاء المجالس المحلية، وستتم خلالها مناقشة الاحتياجات التنموية".

وأشار الدوسري إلى أن تواجد الأمير بدر بن سلطان في محافظة الطائف سيسهم في تقديم الخدمة المباشرة لأهالي محافظات تربة والخرمة ورنية والمويه وميسان، كذلك الحال بالنسبة لمكتب القنفذة الذي سيحقّق ذات الغاية بالنسبة لمحافظات الليث وأضم والعرضيات، وسيكون هذان المكتبان مساندين لمكتبي سموه في العاصمة المقدسة وجدة، اللذين يخدمان أهالي المنطقة بشكل عامٍ، ومن بينها أهالي محافظات رابغ، وخليص والكامل والجموم وبحرة.

وختم متحدث إمارة منطقة مكة بالتنويه إلى أنه سيتم الإعلان عن مباشرة الأمير بدر بن سلطان في مكتب القنفذة في حينه.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,813
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,481
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,842
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,363

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة