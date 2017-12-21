النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إجراءاتٌ عاجلة من فيسبوك لمطاردة حملة تَصَيّد احتيالية واسعة النطاق

اتخذت شركة "ميتا" أو "فيسبوك" سابقًا، إجراءات قانونية عاجلة لمطاردة حملة تَصَيّد احتيالية واسعة النطاق؛ بحسب وصفها.

وأوضحت تفاصيل دعوى قضائية رفعتها فيسبوك، أنها تسعى للعثور على بيانات أشخاص أنشأوا أكثر من 39 ألف موقع تَصَيد احتيالي، في حملة واسعة النطاق لاستهداف مستخدمي "فيسبوك".

وتسعى فيسبوك من خلال دعواها القضائية إلى الكشف عن هويات الأشخاص الذين يسعون لخداع مستخدمي فيسبوك وإنستجرام وواتساب؛ للحصول على بياناتهم الشخصية واعتمادات تسجيل الدخول الخاصة بهم.

وتقول الشركة إن المحتالين استخدموا خدمة الترحيل "نجروك" لإعادة توجيه الأشخاص إلى مواقعهم الإلكترونية بطريقة تسمح لهم بإخفاء أفعالهم.

وأوضحت أن تلك الحيلة مكّنتهم من إخفاء الموقع الحقيقي لمواقع التصيد الاحتيالي، وهويات مقدمي خدمات الاستضافة عبر الإنترنت.

ولفتت إلى أنه بدءًا من شهر مارس الماضي، بدأت الشركةُ العملَ مع خدمة الترحيل لتعليق "الآلاف" من روابط المواقع الاحتيالية المرتبطة بالحملة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
إجراءاتٌ عاجلة من فيسبوك لمطاردة حملة تَصَيّد احتيالية واسعة النطاق
سبق

اتخذت شركة "ميتا" أو "فيسبوك" سابقًا، إجراءات قانونية عاجلة لمطاردة حملة تَصَيّد احتيالية واسعة النطاق؛ بحسب وصفها.

وأوضحت تفاصيل دعوى قضائية رفعتها فيسبوك، أنها تسعى للعثور على بيانات أشخاص أنشأوا أكثر من 39 ألف موقع تَصَيد احتيالي، في حملة واسعة النطاق لاستهداف مستخدمي "فيسبوك".

وتسعى فيسبوك من خلال دعواها القضائية إلى الكشف عن هويات الأشخاص الذين يسعون لخداع مستخدمي فيسبوك وإنستجرام وواتساب؛ للحصول على بياناتهم الشخصية واعتمادات تسجيل الدخول الخاصة بهم.

وتقول الشركة إن المحتالين استخدموا خدمة الترحيل "نجروك" لإعادة توجيه الأشخاص إلى مواقعهم الإلكترونية بطريقة تسمح لهم بإخفاء أفعالهم.

وأوضحت أن تلك الحيلة مكّنتهم من إخفاء الموقع الحقيقي لمواقع التصيد الاحتيالي، وهويات مقدمي خدمات الاستضافة عبر الإنترنت.

ولفتت إلى أنه بدءًا من شهر مارس الماضي، بدأت الشركةُ العملَ مع خدمة الترحيل لتعليق "الآلاف" من روابط المواقع الاحتيالية المرتبطة بالحملة.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
10:08 AM

إجراءاتٌ عاجلة من فيسبوك لمطاردة حملة تَصَيّد احتيالية واسعة النطاق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
293

اتخذت شركة "ميتا" أو "فيسبوك" سابقًا، إجراءات قانونية عاجلة لمطاردة حملة تَصَيّد احتيالية واسعة النطاق؛ بحسب وصفها.

وأوضحت تفاصيل دعوى قضائية رفعتها فيسبوك، أنها تسعى للعثور على بيانات أشخاص أنشأوا أكثر من 39 ألف موقع تَصَيد احتيالي، في حملة واسعة النطاق لاستهداف مستخدمي "فيسبوك".

وتسعى فيسبوك من خلال دعواها القضائية إلى الكشف عن هويات الأشخاص الذين يسعون لخداع مستخدمي فيسبوك وإنستجرام وواتساب؛ للحصول على بياناتهم الشخصية واعتمادات تسجيل الدخول الخاصة بهم.

وتقول الشركة إن المحتالين استخدموا خدمة الترحيل "نجروك" لإعادة توجيه الأشخاص إلى مواقعهم الإلكترونية بطريقة تسمح لهم بإخفاء أفعالهم.

وأوضحت أن تلك الحيلة مكّنتهم من إخفاء الموقع الحقيقي لمواقع التصيد الاحتيالي، وهويات مقدمي خدمات الاستضافة عبر الإنترنت.

ولفتت إلى أنه بدءًا من شهر مارس الماضي، بدأت الشركةُ العملَ مع خدمة الترحيل لتعليق "الآلاف" من روابط المواقع الاحتيالية المرتبطة بالحملة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,757
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,906
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,536
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,450

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة