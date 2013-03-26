تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية على منطقة حائل
تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية وتستمر حتى السادسة مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم، تتضمن أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية على منطقة حائل
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-03-26
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم، تتضمن أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.
26 مارس 2021 - 13 شعبان 1442
01:04 PM
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية على منطقة حائل
تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية وتستمر حتى السادسة مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم، تتضمن أتربة مثارة ونشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدامٍ في الرؤية، تشمل مدينة حائل ومحافظاتها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.