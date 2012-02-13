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"الصحة": تسجيل 2136 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3482 خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 410 ملايين إصابة

إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و810 آلاف وفاة

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 410 ملايين إصابة حتى صباح اليوم الأحد، فيما يقترب عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 2ر10 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 410 ملايين و242 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و810 آلاف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم لعشرة مليارات و190 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم؛ قد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا الجديد

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إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 410 ملايين إصابة
سبق

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 410 ملايين إصابة حتى صباح اليوم الأحد، فيما يقترب عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 2ر10 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 410 ملايين و242 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و810 آلاف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم لعشرة مليارات و190 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم؛ قد يكون بينها بعض الاختلافات.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
09:35 AM

إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 410 ملايين إصابة

إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و810 آلاف وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 410 ملايين إصابة حتى صباح اليوم الأحد، فيما يقترب عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 2ر10 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 410 ملايين و242 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و810 آلاف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم لعشرة مليارات و190 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم؛ قد يكون بينها بعض الاختلافات.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,842
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,432
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,100
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,102

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