مستشفى "وادي الدواسر" يطلق خدمة توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة

‫بمشاركة فريق "سواعد الخير" التطوعي من لجنة تنمية الخماسين ‫

أطلق مستشفى محافظة وادي الدواسر العام مبادرة توصيل أدوية مرضى الأمراض المزمنة لمنازلهم دون الحاجة لمراجعة المستشفى، وذلك بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين.

‫وتفصيلاً، تضمنت المبادرة تشكيل فريق تطوعي "سواعد الخير"، تابع للجنة تنمية الخماسين، بالتنسيق مع المستشفى؛ وذلك لتوصيل أدوية مرضى الأمراض المزمنة لمنازلهم بعد تعبئة نموذج إلكتروني، خصصه المستشفى للمرضى لصرف أدويتهم دون مراجعة المستشفى.

‫وقال مدير المستشفى، الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان: ضمن إجراءات السلامة، وبمتابعة من قسم مكافحة العدوى، ولما تمرُّ به الدولة من جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، يهدف المستشفى لتوصيل الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة. وقد استفاد من ذلك حتى الآن أكثر من 200 مريض.

ووجَّه شكره وتقديره لأعضاء فريق سواعد الخير التطوعي على ما يبذلونه من جهود في هذا الجانب.

‫ومن جانبه، أوضح مدير العيادات الخارجية بالمستشفى، الأخصائي مبارك بن عبدالله المسيب، أن آلية العمل هي عبارة عن قيام المريض بإرسال رسالة نصية على رقم محدد، تم نشره، يتضمن الاسم ورقم الملف العلاجي ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال، وبعدها يتم تجهيز وصفة العلاج من قِبل الأطباء المختصين بالمستشفى، وبمجرد جاهزيتها من قسم الصيدلية يتم التواصل مع المريض لمعرفة موقع سكنه، ثم إيصالها له من قِبل الفريق، آخذين في الحسبان تطبيق المتطوعين وسائل السلامة والاشتراطات الصحية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا.

‫وأطلقت لجنة تنمية الخماسين العديد من المبادرات تزامنًا مع جائحة كورونا؛ وذلك لتقديم الخدمات للأهالي، وبث الكثير من الرسائل ومقاطع الفيديو، تسايرًا مع جهود الدولة ـ أعزها الله ـ في مواجهة فيروس كورونا.