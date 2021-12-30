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الأسهم السعودية تقفز 30% خلال 2021.. أفضل أداء في 14 عامًا

أنهى السوق تداولات 2021 مسجلاً سادس ارتفاع على التوالي

أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات 2021 مسجلاً سادس ارتفاع سنوي على التوالي، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 29.8 في المائة خلال العام، ليغلق 30 ديسمبر عند 11281.7 نقطة مقابل 8689.5 نقطة بنهاية 2020.

ووفق بيانات شركة "تداول"، يعتبر أداء السوق في 2021 هو الأفضل على مدار 14 عامًا، عندما ارتفع بنسبة 39.1 في المائة خلال عام 2007.

واللافت للنظر أن الارتفاعات التي شهدها سوق الأسهم السعودية أثناء العام الجاري تمثّل واحدة أكبر سبعة ارتفاعات في تاريخ هذا السوق منذ 1985.

ووفق "الاقتصادية" يعود الارتفاع في الأسهم السعودية خلال 2021 بشكل رئيس إلى دعم إنجازات رؤية السعودية 2030 خلال أول خمسة أعوام وتنويع الاقتصاد المحلي، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وإطلاق برنامج شريك الذي تستفيد منه العديد من الشركات المدرجة.

ومما ساهم في تحقيق هذه النتيجة، النجاح في مواجهة كورونا وعودة الاقتصاد للنمو القوي، فضلاً عن الإنفاق الحكومي الضخم عبر الميزانية وصندوق الاستثمارات العامة وإطلاق العديد من المشاريع الضخمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأسهم السعودية تقفز 30% خلال 2021.. أفضل أداء في 14 عامًا
سبق

أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات 2021 مسجلاً سادس ارتفاع سنوي على التوالي، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 29.8 في المائة خلال العام، ليغلق 30 ديسمبر عند 11281.7 نقطة مقابل 8689.5 نقطة بنهاية 2020.

ووفق بيانات شركة "تداول"، يعتبر أداء السوق في 2021 هو الأفضل على مدار 14 عامًا، عندما ارتفع بنسبة 39.1 في المائة خلال عام 2007.

واللافت للنظر أن الارتفاعات التي شهدها سوق الأسهم السعودية أثناء العام الجاري تمثّل واحدة أكبر سبعة ارتفاعات في تاريخ هذا السوق منذ 1985.

ووفق "الاقتصادية" يعود الارتفاع في الأسهم السعودية خلال 2021 بشكل رئيس إلى دعم إنجازات رؤية السعودية 2030 خلال أول خمسة أعوام وتنويع الاقتصاد المحلي، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وإطلاق برنامج شريك الذي تستفيد منه العديد من الشركات المدرجة.

ومما ساهم في تحقيق هذه النتيجة، النجاح في مواجهة كورونا وعودة الاقتصاد للنمو القوي، فضلاً عن الإنفاق الحكومي الضخم عبر الميزانية وصندوق الاستثمارات العامة وإطلاق العديد من المشاريع الضخمة.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
03:35 PM

الأسهم السعودية تقفز 30% خلال 2021.. أفضل أداء في 14 عامًا

أنهى السوق تداولات 2021 مسجلاً سادس ارتفاع على التوالي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات 2021 مسجلاً سادس ارتفاع سنوي على التوالي، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 29.8 في المائة خلال العام، ليغلق 30 ديسمبر عند 11281.7 نقطة مقابل 8689.5 نقطة بنهاية 2020.

ووفق بيانات شركة "تداول"، يعتبر أداء السوق في 2021 هو الأفضل على مدار 14 عامًا، عندما ارتفع بنسبة 39.1 في المائة خلال عام 2007.

واللافت للنظر أن الارتفاعات التي شهدها سوق الأسهم السعودية أثناء العام الجاري تمثّل واحدة أكبر سبعة ارتفاعات في تاريخ هذا السوق منذ 1985.

ووفق "الاقتصادية" يعود الارتفاع في الأسهم السعودية خلال 2021 بشكل رئيس إلى دعم إنجازات رؤية السعودية 2030 خلال أول خمسة أعوام وتنويع الاقتصاد المحلي، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وإطلاق برنامج شريك الذي تستفيد منه العديد من الشركات المدرجة.

ومما ساهم في تحقيق هذه النتيجة، النجاح في مواجهة كورونا وعودة الاقتصاد للنمو القوي، فضلاً عن الإنفاق الحكومي الضخم عبر الميزانية وصندوق الاستثمارات العامة وإطلاق العديد من المشاريع الضخمة.

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