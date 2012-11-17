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"شؤون المسجد النبوي" تناقش مشروع الوصول الشامل لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

ضِمن جهود الوكالة لتطوير الخدمات لهذه الفئة من القاصدين لأداء العبادة بيسر وسهولة

تناقش وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تنفيد مشروع الوصول الشامل، الذي يهدف إلى تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع الخدمات في المسجد النبوي بسهولة ويسر؛ وذلك ضمن جهود تطوير الخدمات لهذه الفئة من قاصدي المسجد النبوي.

وبحث الوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود بالوكالة المهندس محمد بن علي فقيهي أمس، مع ممثلي عدد من الجمعيات المختصة بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمدينة المنورة، جوانبَ الخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد النبوي، وإنشاء مصليات في جميع المناطق داخل أروقة المسجد النبوي، سعيًا لتقديم الرعاية الكاملة والخدمات اللازمة؛ لتمكينهم من أداء العبادة بكل يسر وسهولة منذ وصولهم للمسجد النبوي وحتى مغادرتهم.

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"شؤون المسجد النبوي" تناقش مشروع الوصول الشامل لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة
سبق

تناقش وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تنفيد مشروع الوصول الشامل، الذي يهدف إلى تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع الخدمات في المسجد النبوي بسهولة ويسر؛ وذلك ضمن جهود تطوير الخدمات لهذه الفئة من قاصدي المسجد النبوي.

وبحث الوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود بالوكالة المهندس محمد بن علي فقيهي أمس، مع ممثلي عدد من الجمعيات المختصة بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمدينة المنورة، جوانبَ الخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد النبوي، وإنشاء مصليات في جميع المناطق داخل أروقة المسجد النبوي، سعيًا لتقديم الرعاية الكاملة والخدمات اللازمة؛ لتمكينهم من أداء العبادة بكل يسر وسهولة منذ وصولهم للمسجد النبوي وحتى مغادرتهم.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
09:47 AM

"شؤون المسجد النبوي" تناقش مشروع الوصول الشامل لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

ضِمن جهود الوكالة لتطوير الخدمات لهذه الفئة من القاصدين لأداء العبادة بيسر وسهولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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تناقش وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تنفيد مشروع الوصول الشامل، الذي يهدف إلى تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع الخدمات في المسجد النبوي بسهولة ويسر؛ وذلك ضمن جهود تطوير الخدمات لهذه الفئة من قاصدي المسجد النبوي.

وبحث الوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود بالوكالة المهندس محمد بن علي فقيهي أمس، مع ممثلي عدد من الجمعيات المختصة بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمدينة المنورة، جوانبَ الخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد النبوي، وإنشاء مصليات في جميع المناطق داخل أروقة المسجد النبوي، سعيًا لتقديم الرعاية الكاملة والخدمات اللازمة؛ لتمكينهم من أداء العبادة بكل يسر وسهولة منذ وصولهم للمسجد النبوي وحتى مغادرتهم.

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