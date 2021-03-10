النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نجاح استئصال 5 أورام ليفية بأحجام مختلفة من رحم ثلاثينية بمستشفى حراء

كانت تعاني من آلام في أسفل البطن ونزيف شهري مستمر وتأخر في الإنجاب

نجح فريق طبي في قسم النساء والولادة بمستشفى حراء العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، بقيادة استشارية ورئيسة قسم النساء والولادة الدكتورة مها مساوى والدكتورة أبرار العلياني، في استئصال عدد خمسة أورام ليفية من سيدة سعودية ثلاثينية تتراوح أحجامها بين 2 سم إلى 8 سم منتشرة في جميع أجزاء الرحم.

وكانت المريضة تتابع في عيادة النساء والولادة، وتشكو من آلام في أسفل البطن، وكذلك نزيف شهري مستمر، وتأخر في الإنجاب، وتم عمل الإجراءات والفحوصات اللازمة لها وإجراء العملية بعد عرض الحالة على قسم التخدير بقيادة استشارية التخدير الدكتورة منيرة عبدالقادر، والتأكد من جاهزيتها للدخول إلى غرفة العمليات؛ حيث قام الفريق الطبي باستئصال الأورام الليفية خلال ساعة، وتم بحمد الله نجاح العملية، بعدها أمضت المريضة فترة شفائها خلال يومين بالمستشفى.

وبيّنت الدكتورة "مساوى" أنه لا بد من المتابعة المبكرة والمستمرة بالعيادات المتخصصة؛ لتفادي حدوث المضاعفات المترتبة على وجود أورام ليفية بهذه الأحجام وبهذا العدد.

من جهته، أعرب المدير التنفيذي بمستشفى حراء الدكتور وليد بن عبدالحليم محمد حسين، عن شكره وتقديره للفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية، على جهوده المبذولة في تقديم أفضل الخدمات الطبية المتميزة، مع تمنياته للمريضة بتمام الصحة والعافية.

فريق طبي مستشفى حراء العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نجاح استئصال 5 أورام ليفية بأحجام مختلفة من رحم ثلاثينية بمستشفى حراء
سبق

نجح فريق طبي في قسم النساء والولادة بمستشفى حراء العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، بقيادة استشارية ورئيسة قسم النساء والولادة الدكتورة مها مساوى والدكتورة أبرار العلياني، في استئصال عدد خمسة أورام ليفية من سيدة سعودية ثلاثينية تتراوح أحجامها بين 2 سم إلى 8 سم منتشرة في جميع أجزاء الرحم.

وكانت المريضة تتابع في عيادة النساء والولادة، وتشكو من آلام في أسفل البطن، وكذلك نزيف شهري مستمر، وتأخر في الإنجاب، وتم عمل الإجراءات والفحوصات اللازمة لها وإجراء العملية بعد عرض الحالة على قسم التخدير بقيادة استشارية التخدير الدكتورة منيرة عبدالقادر، والتأكد من جاهزيتها للدخول إلى غرفة العمليات؛ حيث قام الفريق الطبي باستئصال الأورام الليفية خلال ساعة، وتم بحمد الله نجاح العملية، بعدها أمضت المريضة فترة شفائها خلال يومين بالمستشفى.

وبيّنت الدكتورة "مساوى" أنه لا بد من المتابعة المبكرة والمستمرة بالعيادات المتخصصة؛ لتفادي حدوث المضاعفات المترتبة على وجود أورام ليفية بهذه الأحجام وبهذا العدد.

من جهته، أعرب المدير التنفيذي بمستشفى حراء الدكتور وليد بن عبدالحليم محمد حسين، عن شكره وتقديره للفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية، على جهوده المبذولة في تقديم أفضل الخدمات الطبية المتميزة، مع تمنياته للمريضة بتمام الصحة والعافية.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
10:58 AM

نجاح استئصال 5 أورام ليفية بأحجام مختلفة من رحم ثلاثينية بمستشفى حراء

كانت تعاني من آلام في أسفل البطن ونزيف شهري مستمر وتأخر في الإنجاب

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
329

نجح فريق طبي في قسم النساء والولادة بمستشفى حراء العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، بقيادة استشارية ورئيسة قسم النساء والولادة الدكتورة مها مساوى والدكتورة أبرار العلياني، في استئصال عدد خمسة أورام ليفية من سيدة سعودية ثلاثينية تتراوح أحجامها بين 2 سم إلى 8 سم منتشرة في جميع أجزاء الرحم.

وكانت المريضة تتابع في عيادة النساء والولادة، وتشكو من آلام في أسفل البطن، وكذلك نزيف شهري مستمر، وتأخر في الإنجاب، وتم عمل الإجراءات والفحوصات اللازمة لها وإجراء العملية بعد عرض الحالة على قسم التخدير بقيادة استشارية التخدير الدكتورة منيرة عبدالقادر، والتأكد من جاهزيتها للدخول إلى غرفة العمليات؛ حيث قام الفريق الطبي باستئصال الأورام الليفية خلال ساعة، وتم بحمد الله نجاح العملية، بعدها أمضت المريضة فترة شفائها خلال يومين بالمستشفى.

وبيّنت الدكتورة "مساوى" أنه لا بد من المتابعة المبكرة والمستمرة بالعيادات المتخصصة؛ لتفادي حدوث المضاعفات المترتبة على وجود أورام ليفية بهذه الأحجام وبهذا العدد.

من جهته، أعرب المدير التنفيذي بمستشفى حراء الدكتور وليد بن عبدالحليم محمد حسين، عن شكره وتقديره للفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية، على جهوده المبذولة في تقديم أفضل الخدمات الطبية المتميزة، مع تمنياته للمريضة بتمام الصحة والعافية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,890
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,082
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,787
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,223

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة