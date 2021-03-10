نجاح استئصال 5 أورام ليفية بأحجام مختلفة من رحم ثلاثينية بمستشفى حراء

كانت تعاني من آلام في أسفل البطن ونزيف شهري مستمر وتأخر في الإنجاب

نجح فريق طبي في قسم النساء والولادة بمستشفى حراء العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، بقيادة استشارية ورئيسة قسم النساء والولادة الدكتورة مها مساوى والدكتورة أبرار العلياني، في استئصال عدد خمسة أورام ليفية من سيدة سعودية ثلاثينية تتراوح أحجامها بين 2 سم إلى 8 سم منتشرة في جميع أجزاء الرحم.

وكانت المريضة تتابع في عيادة النساء والولادة، وتشكو من آلام في أسفل البطن، وكذلك نزيف شهري مستمر، وتأخر في الإنجاب، وتم عمل الإجراءات والفحوصات اللازمة لها وإجراء العملية بعد عرض الحالة على قسم التخدير بقيادة استشارية التخدير الدكتورة منيرة عبدالقادر، والتأكد من جاهزيتها للدخول إلى غرفة العمليات؛ حيث قام الفريق الطبي باستئصال الأورام الليفية خلال ساعة، وتم بحمد الله نجاح العملية، بعدها أمضت المريضة فترة شفائها خلال يومين بالمستشفى.

وبيّنت الدكتورة "مساوى" أنه لا بد من المتابعة المبكرة والمستمرة بالعيادات المتخصصة؛ لتفادي حدوث المضاعفات المترتبة على وجود أورام ليفية بهذه الأحجام وبهذا العدد.

من جهته، أعرب المدير التنفيذي بمستشفى حراء الدكتور وليد بن عبدالحليم محمد حسين، عن شكره وتقديره للفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية، على جهوده المبذولة في تقديم أفضل الخدمات الطبية المتميزة، مع تمنياته للمريضة بتمام الصحة والعافية.