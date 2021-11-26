"آل الشيخ" يعلن تواصل قبول التسجيل بـ"Hack@" قبل أسبوع من انطلاقها

الفعالية الأضخم من نوعها في قطاع الأمن السيبراني في المنطقة

عبدالملك سرور- الرياض: أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، قبول طلبات التسجيل في فعالية Hack@، أكبر فعالية مخصصة لشؤون الأمن السيبراني في المنطقة، والتي تنطلق بين 28-30 نوفمبر الجاري كجزء من فعاليات موسم الرياض 2021، بالشراكة بين الهيئة العامة للترفيه ومؤتمر بلاك هات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

وتنطلق الفعالية الأضخم من نوعها في المنطقة في مجال الأمن السيبراني في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، أبرز المناطق الترفيهية في العاصمة الرياض والموقع الأكثر جاذبية وتنوعاً لاستضافة هذا النوع من الفعاليات الاستثنائية، لا سيما وأنّه سيُتيح لأفضل مبتكري حلول الأمن السيبراني في المنطقة فرصة لاستعراض أحدث حلولها التكنولوجية الدفاعية والهجومية على حد سواء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي: "يفصلنا أسبوع واحد فقط عن انطلاق الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال الأمن السيبراني، وما زال باب التسجيل مفتوحاً أمام جميع الراغبين بالحضور.

وأضاف الخميسي أن الفعالية تُعد واحدةً من أضخم فعاليات أمن المعلومات التي يشهدها العالم على الإطلاق؛ حيث تستقطب باقةً من أفضل خبراء الأمن السيبراني في العالم إلى المملكة العربية السعودية، كما تُمثل فرصةً قيّمة لخبراء تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا للتعاون وتبادل المعارف بشأن آخر التطورات التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني".