النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

آلاف السودانيين يتظاهرون قرب مقر إقامة "البشير"

تدفقوا من 3 اتجاهات.. وبعضهم وصل إلى بوابات المجمع الرئاسي

نقلت "رويترز" عن شهود أن آلاف المتظاهرين السودانيين المناوئين للرئيس عمر البشير تجمعوا بالقرب من مقر إقامته، اليوم (السبت) في أكبر حشد على ما يبدو منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأفاد الشهود بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وضربت واعتقلت بعض المحتجين لوقف الحشود القادمة من ثلاثة اتجاهات على الأقل صوب المجمع الرئاسي، الذي يضم أيضًا وزارة الدفاع ومقار أجهزة الأمن.

وأضافوا أن آلاف المتظاهرين الذين لوح بعضهم بالأعلام السودانية وحملوا لافتات تطالب "البشير" بالتنحي تمكنوا من الوصول إلى بوابات المجمع، حيث وقفت القوات الحكومية للحراسة دون أن تصدهم.

من جهته، ذكر شاهد من "رويترز" في المكان أن "هناك حشودًا على امتداد البصر"، مضيفًا أن المظاهرة هي أكبر حشد على ما يبدو منذ بدء الاحتجاجات.


وكان النشطاء قد دعوا إلى تنظيم الاحتجاج اليوم بمناسبة ذكرى مظاهرات حاشدة دفعت الجيش عام 1985 إلى الإطاحة بالرئيس السابق جعفر النميري.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
آلاف السودانيين يتظاهرون قرب مقر إقامة "البشير"
سبق

نقلت "رويترز" عن شهود أن آلاف المتظاهرين السودانيين المناوئين للرئيس عمر البشير تجمعوا بالقرب من مقر إقامته، اليوم (السبت) في أكبر حشد على ما يبدو منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأفاد الشهود بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وضربت واعتقلت بعض المحتجين لوقف الحشود القادمة من ثلاثة اتجاهات على الأقل صوب المجمع الرئاسي، الذي يضم أيضًا وزارة الدفاع ومقار أجهزة الأمن.

وأضافوا أن آلاف المتظاهرين الذين لوح بعضهم بالأعلام السودانية وحملوا لافتات تطالب "البشير" بالتنحي تمكنوا من الوصول إلى بوابات المجمع، حيث وقفت القوات الحكومية للحراسة دون أن تصدهم.

من جهته، ذكر شاهد من "رويترز" في المكان أن "هناك حشودًا على امتداد البصر"، مضيفًا أن المظاهرة هي أكبر حشد على ما يبدو منذ بدء الاحتجاجات.


وكان النشطاء قد دعوا إلى تنظيم الاحتجاج اليوم بمناسبة ذكرى مظاهرات حاشدة دفعت الجيش عام 1985 إلى الإطاحة بالرئيس السابق جعفر النميري.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
06:27 PM

آلاف السودانيين يتظاهرون قرب مقر إقامة "البشير"

تدفقوا من 3 اتجاهات.. وبعضهم وصل إلى بوابات المجمع الرئاسي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
320

نقلت "رويترز" عن شهود أن آلاف المتظاهرين السودانيين المناوئين للرئيس عمر البشير تجمعوا بالقرب من مقر إقامته، اليوم (السبت) في أكبر حشد على ما يبدو منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأفاد الشهود بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع وضربت واعتقلت بعض المحتجين لوقف الحشود القادمة من ثلاثة اتجاهات على الأقل صوب المجمع الرئاسي، الذي يضم أيضًا وزارة الدفاع ومقار أجهزة الأمن.

وأضافوا أن آلاف المتظاهرين الذين لوح بعضهم بالأعلام السودانية وحملوا لافتات تطالب "البشير" بالتنحي تمكنوا من الوصول إلى بوابات المجمع، حيث وقفت القوات الحكومية للحراسة دون أن تصدهم.

من جهته، ذكر شاهد من "رويترز" في المكان أن "هناك حشودًا على امتداد البصر"، مضيفًا أن المظاهرة هي أكبر حشد على ما يبدو منذ بدء الاحتجاجات.


وكان النشطاء قد دعوا إلى تنظيم الاحتجاج اليوم بمناسبة ذكرى مظاهرات حاشدة دفعت الجيش عام 1985 إلى الإطاحة بالرئيس السابق جعفر النميري.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,223
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,493
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,186
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,129

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة