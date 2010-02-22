سلطنة عُمان تعلق دخول مواطني 10 دول بسبب "كورونا"

بينها دولتان عربيتان

ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين أن السلطات الطبية في البلاد قررت تعليق دخول مسافري 10 دول بسبب فيروس كورونا.

وأضافت بأن الإجراء يشمل مواطني كل من: السودان، ولبنان، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وتنزانيا، وغانا، وإثيوبيا، وغينيا، وسيراليون.