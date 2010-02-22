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سلطنة عُمان تعلق دخول مواطني 10 دول بسبب "كورونا"

بينها دولتان عربيتان

ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين أن السلطات الطبية في البلاد قررت تعليق دخول مسافري 10 دول بسبب فيروس كورونا.

وأضافت بأن الإجراء يشمل مواطني كل من: السودان، ولبنان، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وتنزانيا، وغانا، وإثيوبيا، وغينيا، وسيراليون.

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سلطنة عُمان تعلق دخول مواطني 10 دول بسبب "كورونا"
سبق

ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين أن السلطات الطبية في البلاد قررت تعليق دخول مسافري 10 دول بسبب فيروس كورونا.

وأضافت بأن الإجراء يشمل مواطني كل من: السودان، ولبنان، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وتنزانيا، وغانا، وإثيوبيا، وغينيا، وسيراليون.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
09:03 PM

سلطنة عُمان تعلق دخول مواطني 10 دول بسبب "كورونا"

بينها دولتان عربيتان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,442

ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين أن السلطات الطبية في البلاد قررت تعليق دخول مسافري 10 دول بسبب فيروس كورونا.

وأضافت بأن الإجراء يشمل مواطني كل من: السودان، ولبنان، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وتنزانيا، وغانا، وإثيوبيا، وغينيا، وسيراليون.

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