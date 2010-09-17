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"الرشيد" يمثل السعودية في اجتماع" الشربا" تحت الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين

ناقش الاجتماع الاقتصاد العالمي والصحة والتعليم والطاقة والمناخ والبيئة

شارك مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز بن متعب الرشيد في اجتماع الشربا الثالث، تحت الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، الذي عُقد في 8 و9 صفر 1443هـ الموافق 15 و16 سبتمبر 2021م، بمدينة فلورنسا، بحضور ممثلين (شربا) من جميع دول مجموعة العشرين، والدول المدعوة، والمنظمات الدولية والإقليمية.

واستهدف اجتماع الشربا الثالث مناقشة المسودة الأولى للبيان الختامي لقادة مجموعة العشرين في قمة روما المزمع انعقادها في 30 و31 أكتوبر 2021م، مع التطرق إلى الموضوعات التي تم بحثها حتى الآن في ظل الرئاسة الإيطالية للمجموعة، والتفاوض للوصول لتوافق في الآراء بين الدول الأعضاء.

وتناول الاجتماع القضايا ذات الصلة بأولويات الرئاسة الإيطالية، التي تستند إلى ثلاث ركائز أساسية مترابطة (الناس والكوكب والازدهار)، كما شهد الاجتماع مداخلات تناولت العديد من الموضوعات، أبرزها: الاقتصاد العالمي، والصحة، والتعليم، والعمل، والزراعة، والتنمية، والطاقة والمناخ، والبيئة، والتجارة والاستثمار، والاقتصاد الرقمي، ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى الثقافة والسياحة.

يُذكر أن للمملكة دوراً كبيراً في دعم الجهود المبذولة في إطار مجموعة العشرين، من خلال عضويتها في القيادة الثلاثية (الترويكا) للمجموعة، وهي تنظيم مكون من ثلاثة أعضاء برئاسة إيطاليا (الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين)، والمملكة (الرئاسة السابقة)، وإندونيسيا (الرئاسة المقبلة للعام 2022م)؛ حيث تهدف هذه القيادة الثلاثية إلى ضمان عمل رئاسات مجموعة العشرين جنباً إلى جنب؛ لتحقيق الاتساق والاستمرارية لأجندة المجموعة، وتحرص المملكة على دعم جهود المجموعة لتحقيق أهدافها العامة والمتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام والشامل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرشيد" يمثل السعودية في اجتماع" الشربا" تحت الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين
سبق

شارك مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز بن متعب الرشيد في اجتماع الشربا الثالث، تحت الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، الذي عُقد في 8 و9 صفر 1443هـ الموافق 15 و16 سبتمبر 2021م، بمدينة فلورنسا، بحضور ممثلين (شربا) من جميع دول مجموعة العشرين، والدول المدعوة، والمنظمات الدولية والإقليمية.

واستهدف اجتماع الشربا الثالث مناقشة المسودة الأولى للبيان الختامي لقادة مجموعة العشرين في قمة روما المزمع انعقادها في 30 و31 أكتوبر 2021م، مع التطرق إلى الموضوعات التي تم بحثها حتى الآن في ظل الرئاسة الإيطالية للمجموعة، والتفاوض للوصول لتوافق في الآراء بين الدول الأعضاء.

وتناول الاجتماع القضايا ذات الصلة بأولويات الرئاسة الإيطالية، التي تستند إلى ثلاث ركائز أساسية مترابطة (الناس والكوكب والازدهار)، كما شهد الاجتماع مداخلات تناولت العديد من الموضوعات، أبرزها: الاقتصاد العالمي، والصحة، والتعليم، والعمل، والزراعة، والتنمية، والطاقة والمناخ، والبيئة، والتجارة والاستثمار، والاقتصاد الرقمي، ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى الثقافة والسياحة.

يُذكر أن للمملكة دوراً كبيراً في دعم الجهود المبذولة في إطار مجموعة العشرين، من خلال عضويتها في القيادة الثلاثية (الترويكا) للمجموعة، وهي تنظيم مكون من ثلاثة أعضاء برئاسة إيطاليا (الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين)، والمملكة (الرئاسة السابقة)، وإندونيسيا (الرئاسة المقبلة للعام 2022م)؛ حيث تهدف هذه القيادة الثلاثية إلى ضمان عمل رئاسات مجموعة العشرين جنباً إلى جنب؛ لتحقيق الاتساق والاستمرارية لأجندة المجموعة، وتحرص المملكة على دعم جهود المجموعة لتحقيق أهدافها العامة والمتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام والشامل.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
09:52 PM

"الرشيد" يمثل السعودية في اجتماع" الشربا" تحت الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين

ناقش الاجتماع الاقتصاد العالمي والصحة والتعليم والطاقة والمناخ والبيئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز بن متعب الرشيد في اجتماع الشربا الثالث، تحت الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، الذي عُقد في 8 و9 صفر 1443هـ الموافق 15 و16 سبتمبر 2021م، بمدينة فلورنسا، بحضور ممثلين (شربا) من جميع دول مجموعة العشرين، والدول المدعوة، والمنظمات الدولية والإقليمية.

واستهدف اجتماع الشربا الثالث مناقشة المسودة الأولى للبيان الختامي لقادة مجموعة العشرين في قمة روما المزمع انعقادها في 30 و31 أكتوبر 2021م، مع التطرق إلى الموضوعات التي تم بحثها حتى الآن في ظل الرئاسة الإيطالية للمجموعة، والتفاوض للوصول لتوافق في الآراء بين الدول الأعضاء.

وتناول الاجتماع القضايا ذات الصلة بأولويات الرئاسة الإيطالية، التي تستند إلى ثلاث ركائز أساسية مترابطة (الناس والكوكب والازدهار)، كما شهد الاجتماع مداخلات تناولت العديد من الموضوعات، أبرزها: الاقتصاد العالمي، والصحة، والتعليم، والعمل، والزراعة، والتنمية، والطاقة والمناخ، والبيئة، والتجارة والاستثمار، والاقتصاد الرقمي، ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى الثقافة والسياحة.

يُذكر أن للمملكة دوراً كبيراً في دعم الجهود المبذولة في إطار مجموعة العشرين، من خلال عضويتها في القيادة الثلاثية (الترويكا) للمجموعة، وهي تنظيم مكون من ثلاثة أعضاء برئاسة إيطاليا (الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين)، والمملكة (الرئاسة السابقة)، وإندونيسيا (الرئاسة المقبلة للعام 2022م)؛ حيث تهدف هذه القيادة الثلاثية إلى ضمان عمل رئاسات مجموعة العشرين جنباً إلى جنب؛ لتحقيق الاتساق والاستمرارية لأجندة المجموعة، وتحرص المملكة على دعم جهود المجموعة لتحقيق أهدافها العامة والمتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام والشامل.

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