بعد المسلمين.. مسيحيو الهند يحتجون ضد قانون الجنسية

رفعوا لافتات تدعو إلى إلغائه

شارك أكثر من 8 آلاف مسيحي في تظاهرة في شرق الهند اليوم (الاثنين) احتجاجًا على عملية تسجيل المواطنين وقانون الجنسية، الذي يتهمه معارضون بأنه تمييز ضد المسلمين.

ورفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى إلغاء قانون الجنسية وعملية تسجيل المواطنين المقترحة، وساروا كيلومترات عدة انطلاقًا من كنيسة إلى تمثال للمهاتما غاندي، بطل استقلال الهند، وفقًا لـ"فرانس 24".

ورأى أحد منظمي الاحتجاجات، وهو هيرود موليك من بانغيا كريستيا باريسبا، أن القانون الجديد يثير الانقسامات.

وقال"موليك": "نريد التعبير عن تضامننا مع الأشخاص الذين يحتجون على قانون الجنسية وتسجيل المواطنين في مختلف أجزاء الهند".

ويمنح القانون الجديد الأقليات الدينية في أفغانستان وباكستان وبنغلادش المجاورة الجنسية إلا أنه يستثني المسلمين.

وأثار القانون مخاوف من تهميش مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون.

وتشهد الهند التي يدين غالبية سكانها بالهندوسية تظاهرات واسعة، تحولت إلى أعمال عنف أحيانًا.