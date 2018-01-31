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"الجبير" يلتقي مسؤولين بالمفوضية الأوروبية ويبحث سبل تعزيز التعاون

استعرض في لقاء عبر الاتصال المرئي أبرز المستجدات الإقليمية والدولية

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير - عبر الاتصال المرئي - عدداً من مسؤولي مفوضية الاتحاد الأوروبي برئاسة الأمين العام للشؤون السياسية بالدائرة الأوروبية بجهاز العمل الخارجي في الاتحاد انريكي مورا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر تجاه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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"الجبير" يلتقي مسؤولين بالمفوضية الأوروبية ويبحث سبل تعزيز التعاون
سبق

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير - عبر الاتصال المرئي - عدداً من مسؤولي مفوضية الاتحاد الأوروبي برئاسة الأمين العام للشؤون السياسية بالدائرة الأوروبية بجهاز العمل الخارجي في الاتحاد انريكي مورا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر تجاه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
06:53 PM

"الجبير" يلتقي مسؤولين بالمفوضية الأوروبية ويبحث سبل تعزيز التعاون

استعرض في لقاء عبر الاتصال المرئي أبرز المستجدات الإقليمية والدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير - عبر الاتصال المرئي - عدداً من مسؤولي مفوضية الاتحاد الأوروبي برئاسة الأمين العام للشؤون السياسية بالدائرة الأوروبية بجهاز العمل الخارجي في الاتحاد انريكي مورا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر تجاه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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