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هل تعرف "رأس الغنم"؟.. شاهد سر السمكة المخيفة

لماذا أثارت صورتها استغراب كثيرين على مواقع التواصل؟

تمكَّن صياد في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا من اصطياد سمكة غريبة الشكل، ذات أسنان كتلك التي يمتلكها البشر.

وتُعرف هذه السمكة ذات الشكل المخيف باسم "رأس الغنم"، وهي نادرة، وتتمتع بأسنان شبيهة بتلك الموجودة لدى البشر.

وأثارت الصورة التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي استغراب كثيرين. علمًا بأن وزن السمكة -حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية- يبلغ 4 كيلوجرامات.

وأشار الصياد الذي لم يكشف عن اسمه إلى أنه تمكَّن من اصطياد السمكة "ذات الفم المليء بالأسنان" -على حد وصفه- بينما كان في رحلة مع شقيقه، حسب "سكاي نيوز عربية".

ووفق الصياد فإنه قام بطهو السمكة، واصفًا مذاقها بالجيد جدًّا، رغم شكلها المرعب والغريب.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها اصطياد سمكة بأسنان تبدو كما لو أنها بشرية؛ ففي عام 2014 اصطاد الروسي إليكس كوروبوف سمكة مرعبة بأسنان كبيرة أيضًا.

وتتمتع سمكة "رأس الغنم" بصفوف عدة من الضروس لسحق فريستها، بينما أطلق عليها هذا الاسم نظرًا إلى أن فمها يشبه فم الخروف.

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هل تعرف "رأس الغنم"؟.. شاهد سر السمكة المخيفة
سبق

تمكَّن صياد في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا من اصطياد سمكة غريبة الشكل، ذات أسنان كتلك التي يمتلكها البشر.

وتُعرف هذه السمكة ذات الشكل المخيف باسم "رأس الغنم"، وهي نادرة، وتتمتع بأسنان شبيهة بتلك الموجودة لدى البشر.

وأثارت الصورة التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي استغراب كثيرين. علمًا بأن وزن السمكة -حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية- يبلغ 4 كيلوجرامات.

وأشار الصياد الذي لم يكشف عن اسمه إلى أنه تمكَّن من اصطياد السمكة "ذات الفم المليء بالأسنان" -على حد وصفه- بينما كان في رحلة مع شقيقه، حسب "سكاي نيوز عربية".

ووفق الصياد فإنه قام بطهو السمكة، واصفًا مذاقها بالجيد جدًّا، رغم شكلها المرعب والغريب.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها اصطياد سمكة بأسنان تبدو كما لو أنها بشرية؛ ففي عام 2014 اصطاد الروسي إليكس كوروبوف سمكة مرعبة بأسنان كبيرة أيضًا.

وتتمتع سمكة "رأس الغنم" بصفوف عدة من الضروس لسحق فريستها، بينما أطلق عليها هذا الاسم نظرًا إلى أن فمها يشبه فم الخروف.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
01:10 AM

هل تعرف "رأس الغنم"؟.. شاهد سر السمكة المخيفة

لماذا أثارت صورتها استغراب كثيرين على مواقع التواصل؟

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
7,246

تمكَّن صياد في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا من اصطياد سمكة غريبة الشكل، ذات أسنان كتلك التي يمتلكها البشر.

وتُعرف هذه السمكة ذات الشكل المخيف باسم "رأس الغنم"، وهي نادرة، وتتمتع بأسنان شبيهة بتلك الموجودة لدى البشر.

وأثارت الصورة التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي استغراب كثيرين. علمًا بأن وزن السمكة -حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية- يبلغ 4 كيلوجرامات.

وأشار الصياد الذي لم يكشف عن اسمه إلى أنه تمكَّن من اصطياد السمكة "ذات الفم المليء بالأسنان" -على حد وصفه- بينما كان في رحلة مع شقيقه، حسب "سكاي نيوز عربية".

ووفق الصياد فإنه قام بطهو السمكة، واصفًا مذاقها بالجيد جدًّا، رغم شكلها المرعب والغريب.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها اصطياد سمكة بأسنان تبدو كما لو أنها بشرية؛ ففي عام 2014 اصطاد الروسي إليكس كوروبوف سمكة مرعبة بأسنان كبيرة أيضًا.

وتتمتع سمكة "رأس الغنم" بصفوف عدة من الضروس لسحق فريستها، بينما أطلق عليها هذا الاسم نظرًا إلى أن فمها يشبه فم الخروف.

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