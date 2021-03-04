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"العبدالعالي": عدد المطعمين باللقاح تجاوز المليون شخص عبر 405 مراكز في مختلف المناطق

"الصحة": نرصد تذبذبًا في منحنى الإصابات ونتابعه باستمرار وحذر

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إن الصحة‬ لا تزال ترصد تذبذبًا في المنحنى وأنها تتابعه باستمرار وحذر، وهو ما تلاحظه في الحالات الحرجة أيضاً، مذكراً الجميع بالمزيد من الحذر والتقيد بالاحترازات الوقائية.
وأوضح أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا كوفيد – 19 تجاوز أكثر من مليون شخص، وذلك عبر 405 مراكز في مختلف مناطق المملكة، ومنها مراكز تعطي اللقاحات للأفراد وهم داخل سياراتهم. مقدماً شكره الجزيل لجميع الجهات التي شاركت في إعطاء هذا اللقاح والتي ضربت أروع المثل في التعاون في مواجهة الجائحة.
وأشار إلى أن المملكة اعتمدت لقاحي فايزر واسترازينيكا كلقاحين معتمدين في الوقت الحالي، مبيناً أنه لا يمكن لمن أخذ اللقاح مخالطة المصابين، فهذا الأمر يعد خطيرًا وقد يعرضه للمخاطر.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 375 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (378708) حالات، من بينها (2581) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (503) حالات حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (369613) حالة بإضافة (336) حالة تعافٍ جديدة.
كما بلغ عدد الوفيات (6514) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7602845 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 2046344 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 28557611 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (13829692) فحصًا مخبريًا دقيقًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالعالي": عدد المطعمين باللقاح تجاوز المليون شخص عبر 405 مراكز في مختلف المناطق
سبق

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إن الصحة‬ لا تزال ترصد تذبذبًا في المنحنى وأنها تتابعه باستمرار وحذر، وهو ما تلاحظه في الحالات الحرجة أيضاً، مذكراً الجميع بالمزيد من الحذر والتقيد بالاحترازات الوقائية.
وأوضح أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا كوفيد – 19 تجاوز أكثر من مليون شخص، وذلك عبر 405 مراكز في مختلف مناطق المملكة، ومنها مراكز تعطي اللقاحات للأفراد وهم داخل سياراتهم. مقدماً شكره الجزيل لجميع الجهات التي شاركت في إعطاء هذا اللقاح والتي ضربت أروع المثل في التعاون في مواجهة الجائحة.
وأشار إلى أن المملكة اعتمدت لقاحي فايزر واسترازينيكا كلقاحين معتمدين في الوقت الحالي، مبيناً أنه لا يمكن لمن أخذ اللقاح مخالطة المصابين، فهذا الأمر يعد خطيرًا وقد يعرضه للمخاطر.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 375 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (378708) حالات، من بينها (2581) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (503) حالات حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (369613) حالة بإضافة (336) حالة تعافٍ جديدة.
كما بلغ عدد الوفيات (6514) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7602845 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 2046344 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 28557611 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (13829692) فحصًا مخبريًا دقيقًا.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
05:10 PM
اخر تعديل
04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
05:27 PM

"العبدالعالي": عدد المطعمين باللقاح تجاوز المليون شخص عبر 405 مراكز في مختلف المناطق

"الصحة": نرصد تذبذبًا في منحنى الإصابات ونتابعه باستمرار وحذر

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إن الصحة‬ لا تزال ترصد تذبذبًا في المنحنى وأنها تتابعه باستمرار وحذر، وهو ما تلاحظه في الحالات الحرجة أيضاً، مذكراً الجميع بالمزيد من الحذر والتقيد بالاحترازات الوقائية.
وأوضح أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا كوفيد – 19 تجاوز أكثر من مليون شخص، وذلك عبر 405 مراكز في مختلف مناطق المملكة، ومنها مراكز تعطي اللقاحات للأفراد وهم داخل سياراتهم. مقدماً شكره الجزيل لجميع الجهات التي شاركت في إعطاء هذا اللقاح والتي ضربت أروع المثل في التعاون في مواجهة الجائحة.
وأشار إلى أن المملكة اعتمدت لقاحي فايزر واسترازينيكا كلقاحين معتمدين في الوقت الحالي، مبيناً أنه لا يمكن لمن أخذ اللقاح مخالطة المصابين، فهذا الأمر يعد خطيرًا وقد يعرضه للمخاطر.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 375 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (378708) حالات، من بينها (2581) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (503) حالات حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (369613) حالة بإضافة (336) حالة تعافٍ جديدة.
كما بلغ عدد الوفيات (6514) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7602845 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 2046344 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 28557611 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (13829692) فحصًا مخبريًا دقيقًا.

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