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نجران.. إجراء أكثر من 41 ألف فحص لفيروس كورونا في مختبر الجزيئيات

منذ تدشينه في شهر يوليو 2020.. الفحص البكتيري لصفائح الدم 5548

أجرى مختبر الجزيئيات الحيوية في المختبر الإقليمي في نجران، فحص كورونا لـ41612؛ وذلك منذ تدشينه في شهر يوليو 2020.

وأوضحت "صحة نجران" أن المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي، أجرى 431290 فحصًا مخبريًّا؛ وذلك خلال العام 2020، وشملت هذه الفحوصات 24396 فحصًا لعينات أمراض الدم، و45165 فحصًا للسموم والأدوية، و90946 فحصًا للأمراض المعدية للمتبرعين، و3654 فحصًا جرثوميًّا لمياه المنشآت، و78964 فحصًا لهرمونات البالغين، 11868 فحصًا لهرمونات حديثي الولادة.

وأشارت إلى أن عدد فحوصات الأمراض المعدية 51552 فحصًا، وفحوصات الحمض النووي "نات" 36810 فحوصات، والفحص البكتيري لصفائح الدم بلغ 5548 فحصًا وفحوصات الأمصال 40341 فحصًا وفحوصات فيروس الالتهاب الكبدي "ب، ج" بتقنية PCR بلغت 434 فحصًا، إضافة إلى القيام بعمل فحص زواج للسعوديين لعدد 8673 مستفيدًا وفحص الزواج المختلط لعدد 490 مستفيدًا وعدد 519 فحصًا للعمالة الوافدة وعدد 11281 فحص رخصة قيادة وعدد 1484 فحصًا للمتقدمين للوظائف.

كما بلغ عدد المتبرعين في حملات التبرع بالدم التي نفّذتها "صحة نجران" 12270 متبرعًا؛ حيث تم توفير 36810 وحدات من مكونات الدم؛ وذلك في جميع مستشفيات المنطقة من خلال حملات متعددة أبرزها "تبرع بالدم وأنت في بيتك"؛ حيث تم من خلال الحملات تعريف المتبرعين بفوائد وأهمية التبرع بالدم، وتعزيز ثقافة التبرع التطوعي لدى أفراد المجتمع.

نجران فيروس كورونا الجديد

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نجران.. إجراء أكثر من 41 ألف فحص لفيروس كورونا في مختبر الجزيئيات
سبق

أجرى مختبر الجزيئيات الحيوية في المختبر الإقليمي في نجران، فحص كورونا لـ41612؛ وذلك منذ تدشينه في شهر يوليو 2020.

وأوضحت "صحة نجران" أن المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي، أجرى 431290 فحصًا مخبريًّا؛ وذلك خلال العام 2020، وشملت هذه الفحوصات 24396 فحصًا لعينات أمراض الدم، و45165 فحصًا للسموم والأدوية، و90946 فحصًا للأمراض المعدية للمتبرعين، و3654 فحصًا جرثوميًّا لمياه المنشآت، و78964 فحصًا لهرمونات البالغين، 11868 فحصًا لهرمونات حديثي الولادة.

وأشارت إلى أن عدد فحوصات الأمراض المعدية 51552 فحصًا، وفحوصات الحمض النووي "نات" 36810 فحوصات، والفحص البكتيري لصفائح الدم بلغ 5548 فحصًا وفحوصات الأمصال 40341 فحصًا وفحوصات فيروس الالتهاب الكبدي "ب، ج" بتقنية PCR بلغت 434 فحصًا، إضافة إلى القيام بعمل فحص زواج للسعوديين لعدد 8673 مستفيدًا وفحص الزواج المختلط لعدد 490 مستفيدًا وعدد 519 فحصًا للعمالة الوافدة وعدد 11281 فحص رخصة قيادة وعدد 1484 فحصًا للمتقدمين للوظائف.

كما بلغ عدد المتبرعين في حملات التبرع بالدم التي نفّذتها "صحة نجران" 12270 متبرعًا؛ حيث تم توفير 36810 وحدات من مكونات الدم؛ وذلك في جميع مستشفيات المنطقة من خلال حملات متعددة أبرزها "تبرع بالدم وأنت في بيتك"؛ حيث تم من خلال الحملات تعريف المتبرعين بفوائد وأهمية التبرع بالدم، وتعزيز ثقافة التبرع التطوعي لدى أفراد المجتمع.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
11:42 AM

نجران.. إجراء أكثر من 41 ألف فحص لفيروس كورونا في مختبر الجزيئيات

منذ تدشينه في شهر يوليو 2020.. الفحص البكتيري لصفائح الدم 5548

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أجرى مختبر الجزيئيات الحيوية في المختبر الإقليمي في نجران، فحص كورونا لـ41612؛ وذلك منذ تدشينه في شهر يوليو 2020.

وأوضحت "صحة نجران" أن المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي، أجرى 431290 فحصًا مخبريًّا؛ وذلك خلال العام 2020، وشملت هذه الفحوصات 24396 فحصًا لعينات أمراض الدم، و45165 فحصًا للسموم والأدوية، و90946 فحصًا للأمراض المعدية للمتبرعين، و3654 فحصًا جرثوميًّا لمياه المنشآت، و78964 فحصًا لهرمونات البالغين، 11868 فحصًا لهرمونات حديثي الولادة.

وأشارت إلى أن عدد فحوصات الأمراض المعدية 51552 فحصًا، وفحوصات الحمض النووي "نات" 36810 فحوصات، والفحص البكتيري لصفائح الدم بلغ 5548 فحصًا وفحوصات الأمصال 40341 فحصًا وفحوصات فيروس الالتهاب الكبدي "ب، ج" بتقنية PCR بلغت 434 فحصًا، إضافة إلى القيام بعمل فحص زواج للسعوديين لعدد 8673 مستفيدًا وفحص الزواج المختلط لعدد 490 مستفيدًا وعدد 519 فحصًا للعمالة الوافدة وعدد 11281 فحص رخصة قيادة وعدد 1484 فحصًا للمتقدمين للوظائف.

كما بلغ عدد المتبرعين في حملات التبرع بالدم التي نفّذتها "صحة نجران" 12270 متبرعًا؛ حيث تم توفير 36810 وحدات من مكونات الدم؛ وذلك في جميع مستشفيات المنطقة من خلال حملات متعددة أبرزها "تبرع بالدم وأنت في بيتك"؛ حيث تم من خلال الحملات تعريف المتبرعين بفوائد وأهمية التبرع بالدم، وتعزيز ثقافة التبرع التطوعي لدى أفراد المجتمع.

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