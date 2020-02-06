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الجهات الأمنية تتحرى عن طائرة شراعية سقطت شرق عنيزة

بلاغ وصل للجهات الأمنية وجار البحث عنها

ورد بلاغ للجهات الأمنية بعنيزة عن سقوط طائرة شراعية شرق المحافظة، واستنفرت الجهات الأمنية والدفاع المدني للتأكد والبحث عنها.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.

الجهات الأمنية عنيزة سقوط طائرة شراعية الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجهات الأمنية تتحرى عن طائرة شراعية سقطت شرق عنيزة
سبق

ورد بلاغ للجهات الأمنية بعنيزة عن سقوط طائرة شراعية شرق المحافظة، واستنفرت الجهات الأمنية والدفاع المدني للتأكد والبحث عنها.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
11:49 PM
اخر تعديل
07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
04:09 AM

الجهات الأمنية تتحرى عن طائرة شراعية سقطت شرق عنيزة

بلاغ وصل للجهات الأمنية وجار البحث عنها

A A A
بدر العتيبي - عنيزة
1
15,155

ورد بلاغ للجهات الأمنية بعنيزة عن سقوط طائرة شراعية شرق المحافظة، واستنفرت الجهات الأمنية والدفاع المدني للتأكد والبحث عنها.

"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.

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