الجهات الأمنية تتحرى عن طائرة شراعية سقطت شرق عنيزة

ورد بلاغ للجهات الأمنية بعنيزة عن سقوط طائرة شراعية شرق المحافظة، واستنفرت الجهات الأمنية والدفاع المدني للتأكد والبحث عنها.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.
ورد بلاغ للجهات الأمنية بعنيزة عن سقوط طائرة شراعية شرق المحافظة، واستنفرت الجهات الأمنية والدفاع المدني للتأكد والبحث عنها.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.الجهات الأمنية عنيزة سقوط طائرة شراعية الدفاع المدني
ورد بلاغ للجهات الأمنية بعنيزة عن سقوط طائرة شراعية شرق المحافظة، واستنفرت الجهات الأمنية والدفاع المدني للتأكد والبحث عنها.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.
ورد بلاغ للجهات الأمنية بعنيزة عن سقوط طائرة شراعية شرق المحافظة، واستنفرت الجهات الأمنية والدفاع المدني للتأكد والبحث عنها.
"سبق" ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.