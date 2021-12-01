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احذروها.. هذه الأطعمة محظورة على مرضى القلب

خبيرةٌ دعتهم لتناول 500 غرام فواكه وخضروات يوميًّا

قالت خبيرة التغذية الروسية وأخصائية الغدد الصماء، الدكتورة آنا كونوفالوفا: إنه يجب على مَن يعاني من أمراض القلب، الامتناعُ عن تناول أطعمة محتوية على الدهون المشبعة والمتحولة والسكر.

وفي حوار مع وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، قالت كونوفالوفا: "قبل كل شيء يجب التخلي عن تناول اللحوم والدواجن الدسمة، ومنتجات الألبان عالية الدسم، والمنتجات التي خضعت لعمليات معالجة. وتنصح منظمة الصحة العالمية بإضافة الدهون المشبعة إلى النظام الغذائي بنسبة لا تزيد على 10% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، ودهون متحولة بنسبة لا تزيد على 1%".

وتضيف: يجب مراقبة كمية الملح المستهلكة؛ بحيث لا تزيد على 5 غرامات في اليوم. كما يجب التقليل من تناول الأطعمة المحتوية على السكر إلى 5- 10% من السعرات الحرارية اليومية.

وتقول: "تُنسب إلى هذه المواد: السكر، والعسل، والمربيات، والعصائر المركزة".

ووفقًا لها، يجب على مرضى القلب تناول ما لا يقل عن 500 غرام من الفواكه والخضروات في اليوم، والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، واللحوم والدواجن قليلة الدسم، والمكسرات، والبذور. وتناول الأسماك والمأكولات البحرية 2- 3 مرات في الأسبوع.

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احذروها.. هذه الأطعمة محظورة على مرضى القلب
سبق

قالت خبيرة التغذية الروسية وأخصائية الغدد الصماء، الدكتورة آنا كونوفالوفا: إنه يجب على مَن يعاني من أمراض القلب، الامتناعُ عن تناول أطعمة محتوية على الدهون المشبعة والمتحولة والسكر.

وفي حوار مع وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، قالت كونوفالوفا: "قبل كل شيء يجب التخلي عن تناول اللحوم والدواجن الدسمة، ومنتجات الألبان عالية الدسم، والمنتجات التي خضعت لعمليات معالجة. وتنصح منظمة الصحة العالمية بإضافة الدهون المشبعة إلى النظام الغذائي بنسبة لا تزيد على 10% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، ودهون متحولة بنسبة لا تزيد على 1%".

وتضيف: يجب مراقبة كمية الملح المستهلكة؛ بحيث لا تزيد على 5 غرامات في اليوم. كما يجب التقليل من تناول الأطعمة المحتوية على السكر إلى 5- 10% من السعرات الحرارية اليومية.

وتقول: "تُنسب إلى هذه المواد: السكر، والعسل، والمربيات، والعصائر المركزة".

ووفقًا لها، يجب على مرضى القلب تناول ما لا يقل عن 500 غرام من الفواكه والخضروات في اليوم، والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، واللحوم والدواجن قليلة الدسم، والمكسرات، والبذور. وتناول الأسماك والمأكولات البحرية 2- 3 مرات في الأسبوع.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
01:03 PM

احذروها.. هذه الأطعمة محظورة على مرضى القلب

خبيرةٌ دعتهم لتناول 500 غرام فواكه وخضروات يوميًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت خبيرة التغذية الروسية وأخصائية الغدد الصماء، الدكتورة آنا كونوفالوفا: إنه يجب على مَن يعاني من أمراض القلب، الامتناعُ عن تناول أطعمة محتوية على الدهون المشبعة والمتحولة والسكر.

وفي حوار مع وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، قالت كونوفالوفا: "قبل كل شيء يجب التخلي عن تناول اللحوم والدواجن الدسمة، ومنتجات الألبان عالية الدسم، والمنتجات التي خضعت لعمليات معالجة. وتنصح منظمة الصحة العالمية بإضافة الدهون المشبعة إلى النظام الغذائي بنسبة لا تزيد على 10% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، ودهون متحولة بنسبة لا تزيد على 1%".

وتضيف: يجب مراقبة كمية الملح المستهلكة؛ بحيث لا تزيد على 5 غرامات في اليوم. كما يجب التقليل من تناول الأطعمة المحتوية على السكر إلى 5- 10% من السعرات الحرارية اليومية.

وتقول: "تُنسب إلى هذه المواد: السكر، والعسل، والمربيات، والعصائر المركزة".

ووفقًا لها، يجب على مرضى القلب تناول ما لا يقل عن 500 غرام من الفواكه والخضروات في اليوم، والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، واللحوم والدواجن قليلة الدسم، والمكسرات، والبذور. وتناول الأسماك والمأكولات البحرية 2- 3 مرات في الأسبوع.

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