دعت اللجنة المنظمة لمهرجان التمور الأول بمدينة الروضة 80 كلم جنوب حائل، المزارعين ومنتجي التمور والأسر المنتجة والنحالين إلى التسجيل في المهرجان الذي يقام من 2-9 صفر المقبل بقصر الريان للاحتفالات بمدينة الروضة.
"روضة حائل" للتمور يدعو المزارعين والمنتجين إلى التسجيل بالمهرجان
خالد السليميسبق2021-08-20
دعت اللجنة المنظمة لمهرجان التمور الأول بمدينة الروضة 80 كلم جنوب حائل، المزارعين ومنتجي التمور والأسر المنتجة والنحالين إلى التسجيل في المهرجان الذي يقام من 2-9 صفر المقبل بقصر الريان للاحتفالات بمدينة الروضة.
دعت اللجنة المنظمة لمهرجان التمور الأول بمدينة الروضة 80 كلم جنوب حائل، المزارعين ومنتجي التمور والأسر المنتجة والنحالين إلى التسجيل في المهرجان الذي يقام من 2-9 صفر المقبل بقصر الريان للاحتفالات بمدينة الروضة.