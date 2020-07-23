بقرار مجلس الوزراء: لممارسة نشاط التزيين النسائي يشترط أن يدير محل النشاط مديرة سعودية متفرغة

تنشر الجريدة الرسمية يوم غد الجمعة تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً بالموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي.
ومن ضمن التعديلات الجديدة اشترط لممارسة نشاط التزيين النسائي أن يدير محل النشاط مديرة سعودية متفرغة.
تنشر الجريدة الرسمية يوم غد الجمعة تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً بالموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي.
ومن ضمن التعديلات الجديدة اشترط لممارسة نشاط التزيين النسائي أن يدير محل النشاط مديرة سعودية متفرغة.مجلس الوزراء
تنشر الجريدة الرسمية يوم غد الجمعة تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً بالموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي.
ومن ضمن التعديلات الجديدة اشترط لممارسة نشاط التزيين النسائي أن يدير محل النشاط مديرة سعودية متفرغة.
تنشر الجريدة الرسمية يوم غد الجمعة تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً بالموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي.
ومن ضمن التعديلات الجديدة اشترط لممارسة نشاط التزيين النسائي أن يدير محل النشاط مديرة سعودية متفرغة.