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بقرار مجلس الوزراء: لممارسة نشاط التزيين النسائي يشترط أن يدير محل النشاط مديرة سعودية متفرغة

تنشر الجريدة الرسمية يوم غد الجمعة تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً بالموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي.

‫ومن ضمن التعديلات الجديدة اشترط لممارسة نشاط التزيين النسائي أن يدير محل النشاط مديرة سعودية متفرغة.

مجلس الوزراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بقرار مجلس الوزراء: لممارسة نشاط التزيين النسائي يشترط أن يدير محل النشاط مديرة سعودية متفرغة
سبق

تنشر الجريدة الرسمية يوم غد الجمعة تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً بالموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي.

‫ومن ضمن التعديلات الجديدة اشترط لممارسة نشاط التزيين النسائي أن يدير محل النشاط مديرة سعودية متفرغة.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
08:55 PM

بقرار مجلس الوزراء: لممارسة نشاط التزيين النسائي يشترط أن يدير محل النشاط مديرة سعودية متفرغة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
10
6,135

تنشر الجريدة الرسمية يوم غد الجمعة تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً بالموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي.

‫ومن ضمن التعديلات الجديدة اشترط لممارسة نشاط التزيين النسائي أن يدير محل النشاط مديرة سعودية متفرغة.

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