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الهلال الأحمر بالجوف يُدشن المسعف الإلكتروني المتطور

يربط بين غرفة عمليات المنطقة والمراكز الإسعافية

دشن فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، نظام المسعف الإلكتروني المتطور، للربط بين غرفة عمليات المنطقة والمراكز الإسعافية.

يأتي هذا النظام لمواكبة التطور التقني، والبعد عن العمل التقليدي الورقي؛ إذ سيكون تدوين الحالات الإسعافية من الفرق الإسعافية عن طريق أجهزة لوحية إلكترونية مرتبطة بغرفة العمليات ومستشفيات المنطقة.

يذكر أن هذه التقنية جرى تدشينها في بعض فروع الهيئة بالمملكة، وكان فرع الجوف من أوائل الفروع التي عملت على تفعيلها وفق توجيهات رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، وبمتابعة من مدير عام فرع الهيئة فيصل بن حواس الشمري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهلال الأحمر بالجوف يُدشن المسعف الإلكتروني المتطور
سبق

دشن فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، نظام المسعف الإلكتروني المتطور، للربط بين غرفة عمليات المنطقة والمراكز الإسعافية.

يأتي هذا النظام لمواكبة التطور التقني، والبعد عن العمل التقليدي الورقي؛ إذ سيكون تدوين الحالات الإسعافية من الفرق الإسعافية عن طريق أجهزة لوحية إلكترونية مرتبطة بغرفة العمليات ومستشفيات المنطقة.

يذكر أن هذه التقنية جرى تدشينها في بعض فروع الهيئة بالمملكة، وكان فرع الجوف من أوائل الفروع التي عملت على تفعيلها وفق توجيهات رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، وبمتابعة من مدير عام فرع الهيئة فيصل بن حواس الشمري.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
06:17 PM

الهلال الأحمر بالجوف يُدشن المسعف الإلكتروني المتطور

يربط بين غرفة عمليات المنطقة والمراكز الإسعافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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753

دشن فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، نظام المسعف الإلكتروني المتطور، للربط بين غرفة عمليات المنطقة والمراكز الإسعافية.

يأتي هذا النظام لمواكبة التطور التقني، والبعد عن العمل التقليدي الورقي؛ إذ سيكون تدوين الحالات الإسعافية من الفرق الإسعافية عن طريق أجهزة لوحية إلكترونية مرتبطة بغرفة العمليات ومستشفيات المنطقة.

يذكر أن هذه التقنية جرى تدشينها في بعض فروع الهيئة بالمملكة، وكان فرع الجوف من أوائل الفروع التي عملت على تفعيلها وفق توجيهات رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، وبمتابعة من مدير عام فرع الهيئة فيصل بن حواس الشمري.

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