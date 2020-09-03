الولايات المتحدة تسجل 39,711 إصابة و1,009 حالات وفاة بـ"كورونا"

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 39,711 إصابة مؤكدة، و1,009 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,087,403 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 185,092 حالة وفاة.