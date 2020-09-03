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الولايات المتحدة تسجل 39,711 إصابة و1,009 حالات وفاة بـ"كورونا"

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 39,711 إصابة مؤكدة، و1,009 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,087,403 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 185,092 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة تسجل 39,711 إصابة و1,009 حالات وفاة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 39,711 إصابة مؤكدة، و1,009 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,087,403 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 185,092 حالة وفاة.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
10:57 PM

الولايات المتحدة تسجل 39,711 إصابة و1,009 حالات وفاة بـ"كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 39,711 إصابة مؤكدة، و1,009 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,087,403 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 185,092 حالة وفاة.

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