مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يضاعف عقوبة "التمطيط"

بعد رصد لجنة العبث الأيام الماضية 52 حالة

قررت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، مضاعفة مبلغ عقوبة عبث "التمطيط".

جاء ذلك بسبب كثرة المخالفات المتعلقة بها، وللحد من انتشارها والقضاء عليها.

وأكدت إدارة المهرجان أنه بدءاً من اليوم الخميس تقرر رفع مبلغ الغرامة المقررة لحالات "التمطيط" من 50 ألف ريال، إلى 100 ألف ريال.

وجاءت مضاعفة مبلغ العقوبة للحد من حالات العبث التي تم رصدها خلال الأيام الماضية واستئصال هذه الآفة الدخيلة على عالم الإبل.

و"التمطيط" هو حالة عبث يتم خلالها سحب البراطم السفلية والعلوية للفردية لزيادة طولها، بهدف لفت نظر لجنة التحكيم.

ويتم اكتشاف حالات العبث في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من خلال أجهزة دقيقة يتم توضح التهتكات في أنسجة الشفاه العلوية والسفلية وضعف عضلاتها وانعدام الإحساس كذلك، حيث رصدت لجنة العبث خلال الأيام الماضية 52 حالة تمطيط.