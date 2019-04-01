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ارياس: التركيز سبب خسارتنا .. وجحفلي: غامرت ونجحت

أكد ارياس لاعب خط وسط الاتفاق أن غياب التركيز كان وراء خسارتهم أمام الهلال في ربع نهائي كأس الملك أمام الهلال، وقال بعد المباراة:"نافسنا وعملنا كل ما في استطاعتنا ولكن كان هناك شيء ينقصنا وهو عدم التركيز".

وأضاف: المباراة كانت صعبة في جميع فتراتها وبعد الدقيقة 90 غاب التركيز فاستطاع الهلال العودة للمباراة.

من جانب آخر قدم محمد جحفلي مدافع فريق الهلال التهنئة للجماهير بالتأهل وقال:"هذا توفيق من رب العالمين والأهم في مثل هذه المباريات الخروج بالفوز والمستوى غير مهم".

وأضاف: خضنا مباراة صعبة خصوصًا أنها جاءت بعد خسارة واستطعنا أن نحقق التأهل والفوز كان مهمًا كجانب نفسي بعد خسارة الديربي.

وعن هدف الدقائق الأخيرة قال: "اجتهدت وغامرت في آخر الدقائق ورفعت يدي لجوفينكو الذي أرسل الكرة واستطعت تسجيل الهدف".

ووجه رسالة للجمهور وقال:"نحتاج إلى دعم الجمهور وإن شاء الله ما ينتهي الموسم إلا ونحن أسعدناهم وحققنا أهدافنا".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ارياس: التركيز سبب خسارتنا .. وجحفلي: غامرت ونجحت
سبق

أكد ارياس لاعب خط وسط الاتفاق أن غياب التركيز كان وراء خسارتهم أمام الهلال في ربع نهائي كأس الملك أمام الهلال، وقال بعد المباراة:"نافسنا وعملنا كل ما في استطاعتنا ولكن كان هناك شيء ينقصنا وهو عدم التركيز".

وأضاف: المباراة كانت صعبة في جميع فتراتها وبعد الدقيقة 90 غاب التركيز فاستطاع الهلال العودة للمباراة.

من جانب آخر قدم محمد جحفلي مدافع فريق الهلال التهنئة للجماهير بالتأهل وقال:"هذا توفيق من رب العالمين والأهم في مثل هذه المباريات الخروج بالفوز والمستوى غير مهم".

وأضاف: خضنا مباراة صعبة خصوصًا أنها جاءت بعد خسارة واستطعنا أن نحقق التأهل والفوز كان مهمًا كجانب نفسي بعد خسارة الديربي.

وعن هدف الدقائق الأخيرة قال: "اجتهدت وغامرت في آخر الدقائق ورفعت يدي لجوفينكو الذي أرسل الكرة واستطعت تسجيل الهدف".

ووجه رسالة للجمهور وقال:"نحتاج إلى دعم الجمهور وإن شاء الله ما ينتهي الموسم إلا ونحن أسعدناهم وحققنا أهدافنا".

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
10:14 PM

ارياس: التركيز سبب خسارتنا .. وجحفلي: غامرت ونجحت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أكد ارياس لاعب خط وسط الاتفاق أن غياب التركيز كان وراء خسارتهم أمام الهلال في ربع نهائي كأس الملك أمام الهلال، وقال بعد المباراة:"نافسنا وعملنا كل ما في استطاعتنا ولكن كان هناك شيء ينقصنا وهو عدم التركيز".

وأضاف: المباراة كانت صعبة في جميع فتراتها وبعد الدقيقة 90 غاب التركيز فاستطاع الهلال العودة للمباراة.

من جانب آخر قدم محمد جحفلي مدافع فريق الهلال التهنئة للجماهير بالتأهل وقال:"هذا توفيق من رب العالمين والأهم في مثل هذه المباريات الخروج بالفوز والمستوى غير مهم".

وأضاف: خضنا مباراة صعبة خصوصًا أنها جاءت بعد خسارة واستطعنا أن نحقق التأهل والفوز كان مهمًا كجانب نفسي بعد خسارة الديربي.

وعن هدف الدقائق الأخيرة قال: "اجتهدت وغامرت في آخر الدقائق ورفعت يدي لجوفينكو الذي أرسل الكرة واستطعت تسجيل الهدف".

ووجه رسالة للجمهور وقال:"نحتاج إلى دعم الجمهور وإن شاء الله ما ينتهي الموسم إلا ونحن أسعدناهم وحققنا أهدافنا".

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