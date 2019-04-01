ارياس: التركيز سبب خسارتنا .. وجحفلي: غامرت ونجحت

أكد ارياس لاعب خط وسط الاتفاق أن غياب التركيز كان وراء خسارتهم أمام الهلال في ربع نهائي كأس الملك أمام الهلال، وقال بعد المباراة:"نافسنا وعملنا كل ما في استطاعتنا ولكن كان هناك شيء ينقصنا وهو عدم التركيز".
وأضاف: المباراة كانت صعبة في جميع فتراتها وبعد الدقيقة 90 غاب التركيز فاستطاع الهلال العودة للمباراة.
من جانب آخر قدم محمد جحفلي مدافع فريق الهلال التهنئة للجماهير بالتأهل وقال:"هذا توفيق من رب العالمين والأهم في مثل هذه المباريات الخروج بالفوز والمستوى غير مهم".
وأضاف: خضنا مباراة صعبة خصوصًا أنها جاءت بعد خسارة واستطعنا أن نحقق التأهل والفوز كان مهمًا كجانب نفسي بعد خسارة الديربي.
وعن هدف الدقائق الأخيرة قال: "اجتهدت وغامرت في آخر الدقائق ورفعت يدي لجوفينكو الذي أرسل الكرة واستطعت تسجيل الهدف".
ووجه رسالة للجمهور وقال:"نحتاج إلى دعم الجمهور وإن شاء الله ما ينتهي الموسم إلا ونحن أسعدناهم وحققنا أهدافنا".
أكد ارياس لاعب خط وسط الاتفاق أن غياب التركيز كان وراء خسارتهم أمام الهلال في ربع نهائي كأس الملك أمام الهلال، وقال بعد المباراة:"نافسنا وعملنا كل ما في استطاعتنا ولكن كان هناك شيء ينقصنا وهو عدم التركيز".
وأضاف: المباراة كانت صعبة في جميع فتراتها وبعد الدقيقة 90 غاب التركيز فاستطاع الهلال العودة للمباراة.
من جانب آخر قدم محمد جحفلي مدافع فريق الهلال التهنئة للجماهير بالتأهل وقال:"هذا توفيق من رب العالمين والأهم في مثل هذه المباريات الخروج بالفوز والمستوى غير مهم".
وأضاف: خضنا مباراة صعبة خصوصًا أنها جاءت بعد خسارة واستطعنا أن نحقق التأهل والفوز كان مهمًا كجانب نفسي بعد خسارة الديربي.
وعن هدف الدقائق الأخيرة قال: "اجتهدت وغامرت في آخر الدقائق ورفعت يدي لجوفينكو الذي أرسل الكرة واستطعت تسجيل الهدف".
ووجه رسالة للجمهور وقال:"نحتاج إلى دعم الجمهور وإن شاء الله ما ينتهي الموسم إلا ونحن أسعدناهم وحققنا أهدافنا".
أكد ارياس لاعب خط وسط الاتفاق أن غياب التركيز كان وراء خسارتهم أمام الهلال في ربع نهائي كأس الملك أمام الهلال، وقال بعد المباراة:"نافسنا وعملنا كل ما في استطاعتنا ولكن كان هناك شيء ينقصنا وهو عدم التركيز".
وأضاف: المباراة كانت صعبة في جميع فتراتها وبعد الدقيقة 90 غاب التركيز فاستطاع الهلال العودة للمباراة.
من جانب آخر قدم محمد جحفلي مدافع فريق الهلال التهنئة للجماهير بالتأهل وقال:"هذا توفيق من رب العالمين والأهم في مثل هذه المباريات الخروج بالفوز والمستوى غير مهم".
وأضاف: خضنا مباراة صعبة خصوصًا أنها جاءت بعد خسارة واستطعنا أن نحقق التأهل والفوز كان مهمًا كجانب نفسي بعد خسارة الديربي.
وعن هدف الدقائق الأخيرة قال: "اجتهدت وغامرت في آخر الدقائق ورفعت يدي لجوفينكو الذي أرسل الكرة واستطعت تسجيل الهدف".
ووجه رسالة للجمهور وقال:"نحتاج إلى دعم الجمهور وإن شاء الله ما ينتهي الموسم إلا ونحن أسعدناهم وحققنا أهدافنا".