"الزيد" عميدًا لتقنية المعلومات بالجامعة الإسلامية

صدر قرار رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتعيين الدكتور زيد بن سلامة الزيد، عميدًا لعمادة تقنية المعلومات بالجامعة، لمدة عامين.



"الزيد" حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ولاية فلوريدا، وعمل باحثًا في فريق أبحاث إكسبلورر، ومحاضرًا.



وتصنف الجامعة الإسلامية ضمن أفضل الجامعات، وتحتل المرتبة 18 في قائمة أفضل الجامعات الحكومية الأمريكية.

