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"الزيد" عميدًا لتقنية المعلومات بالجامعة الإسلامية

صدر قرار رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتعيين الدكتور زيد بن سلامة الزيد، عميدًا لعمادة تقنية المعلومات بالجامعة، لمدة عامين.

"الزيد" حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ولاية فلوريدا، وعمل باحثًا في فريق أبحاث إكسبلورر، ومحاضرًا.

وتصنف الجامعة الإسلامية ضمن أفضل الجامعات، وتحتل المرتبة 18 في قائمة أفضل الجامعات الحكومية الأمريكية.

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"الزيد" عميدًا لتقنية المعلومات بالجامعة الإسلامية
سبق

صدر قرار رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتعيين الدكتور زيد بن سلامة الزيد، عميدًا لعمادة تقنية المعلومات بالجامعة، لمدة عامين.

"الزيد" حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ولاية فلوريدا، وعمل باحثًا في فريق أبحاث إكسبلورر، ومحاضرًا.

وتصنف الجامعة الإسلامية ضمن أفضل الجامعات، وتحتل المرتبة 18 في قائمة أفضل الجامعات الحكومية الأمريكية.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
05:43 PM

"الزيد" عميدًا لتقنية المعلومات بالجامعة الإسلامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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صدر قرار رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتعيين الدكتور زيد بن سلامة الزيد، عميدًا لعمادة تقنية المعلومات بالجامعة، لمدة عامين.

"الزيد" حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ولاية فلوريدا، وعمل باحثًا في فريق أبحاث إكسبلورر، ومحاضرًا.

وتصنف الجامعة الإسلامية ضمن أفضل الجامعات، وتحتل المرتبة 18 في قائمة أفضل الجامعات الحكومية الأمريكية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,484
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,431
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,765
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,665

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