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"الصبان" توج الفائزات.. اختتام الجولة البرونزية من بطولة المملكة للمبارزة للسيدات

توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، الفائزات في الجولة البرونزية لبطولة المملكة للمبارزة للسيدات، للأسلحة الثلاثة "الشيش والسايبر والابيه" التي أقيمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، بمشاركة 96 لاعبة، وبتحكيم نسائي مكون من: ملاك السلطان، ووديان المالكي، وذلك بحضور نائب رئيس اتحاد المبارزة المهندس عامر المبيض، وعضو مجلس الإدارة محمد بوعلي، وعبد الله السنيد المدير التنفيذي.

ففي منافسات تحت 15 عاماً حققت ضي العميري ذهبية سلاح الابيه، وانتزعت أناهيد الخيبري ذهبية سلاح الشيش، فيما نالت بسمة السعيد ذهبية سلاح السايبر.

وفي منافسات "عمومي" حصلت ندى عابد على ذهبية سلاح الابيه، وحققت دانة القحطاني ذهبية سلاح السايبر، ونالت لين الفوزان الميدالية الذهبية لسلاح الشيش.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الصبان" توج الفائزات.. اختتام الجولة البرونزية من بطولة المملكة للمبارزة للسيدات
سبق

توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، الفائزات في الجولة البرونزية لبطولة المملكة للمبارزة للسيدات، للأسلحة الثلاثة "الشيش والسايبر والابيه" التي أقيمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، بمشاركة 96 لاعبة، وبتحكيم نسائي مكون من: ملاك السلطان، ووديان المالكي، وذلك بحضور نائب رئيس اتحاد المبارزة المهندس عامر المبيض، وعضو مجلس الإدارة محمد بوعلي، وعبد الله السنيد المدير التنفيذي.

ففي منافسات تحت 15 عاماً حققت ضي العميري ذهبية سلاح الابيه، وانتزعت أناهيد الخيبري ذهبية سلاح الشيش، فيما نالت بسمة السعيد ذهبية سلاح السايبر.

وفي منافسات "عمومي" حصلت ندى عابد على ذهبية سلاح الابيه، وحققت دانة القحطاني ذهبية سلاح السايبر، ونالت لين الفوزان الميدالية الذهبية لسلاح الشيش.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
03:47 PM

"الصبان" توج الفائزات.. اختتام الجولة البرونزية من بطولة المملكة للمبارزة للسيدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، الفائزات في الجولة البرونزية لبطولة المملكة للمبارزة للسيدات، للأسلحة الثلاثة "الشيش والسايبر والابيه" التي أقيمت في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، بمشاركة 96 لاعبة، وبتحكيم نسائي مكون من: ملاك السلطان، ووديان المالكي، وذلك بحضور نائب رئيس اتحاد المبارزة المهندس عامر المبيض، وعضو مجلس الإدارة محمد بوعلي، وعبد الله السنيد المدير التنفيذي.

ففي منافسات تحت 15 عاماً حققت ضي العميري ذهبية سلاح الابيه، وانتزعت أناهيد الخيبري ذهبية سلاح الشيش، فيما نالت بسمة السعيد ذهبية سلاح السايبر.

وفي منافسات "عمومي" حصلت ندى عابد على ذهبية سلاح الابيه، وحققت دانة القحطاني ذهبية سلاح السايبر، ونالت لين الفوزان الميدالية الذهبية لسلاح الشيش.

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