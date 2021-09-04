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انطلاق أشواط اللقايا والبكار الأسرع

في ثالث أيام المرحلة النهائية لمهرجان ولي العهد للهجن3

انتزعت البكار أفضل ثلاثة تواقيت في الأشواط المخصصة لفئة اللقايا "بكار وقعدان"، التي انطلقت اليوم السبت، ضمن منافسات اليوم الثالث من المرحلة النهائية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة؛ إذ شهدت الفترة الصباحية تنافسًا كبيرًا بين 713 مطية شاركت في الأشواط الصباحية الـ16، التي امتدّت لمسافة 4 كيلومترات لكل شوط.

فرضت فيها البكار سيطرتها على أفضل ثلاثة تواقيت في أشواط الفترة الصباحية؛ حيث خطفت البكرة "برلين" لمالكها مبروك مانع آل عامر، أفضل توقيت، بعد أن أكملت مسافة الشوط في 6 دقائق و16 ثانية، وحلّ في المركز الثاني كأفضل توقيت البكرة "جبارة" لمالكها جهز عبدالرحمن المطيري، وقطعت مسافة الشوط في 6 دقائق و18 ثانية، كما جاءت البكرة "مثل" لمالكها عبدالهادي محمد المري، كثالث أفضل توقيت، بعد أن أنهت مسافة الشوط في 6 دقائق و20 ثانية.

وجاءت نتائج المركز الأول في باقي أشواط الفترة الصباحية على النحو التالي: "زويان" لفيصل خالد بن حثلين، "الفايزة" لصنهات بندر الدوسري، "الحذر" لجابر سالم المري، "سكر" لجارالله علي المري، "عذا" لعبدالهادي مرعي المري، "مهاجر" لخالد مبارك القحطاني، "وصال" لسعيد منانة اجتبي، "ضبيان" لعلي فرج المري، "فريدة" لمحمد علي المري، "شاهين" لمحمد سالم المري، "مشتاقة" لحمد محمد المري، "الحذر" لصالح بريكان الشلوي، و"مغرور" لسعيد منانة اجتبي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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انطلاق أشواط اللقايا والبكار الأسرع
سبق

انتزعت البكار أفضل ثلاثة تواقيت في الأشواط المخصصة لفئة اللقايا "بكار وقعدان"، التي انطلقت اليوم السبت، ضمن منافسات اليوم الثالث من المرحلة النهائية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة؛ إذ شهدت الفترة الصباحية تنافسًا كبيرًا بين 713 مطية شاركت في الأشواط الصباحية الـ16، التي امتدّت لمسافة 4 كيلومترات لكل شوط.

فرضت فيها البكار سيطرتها على أفضل ثلاثة تواقيت في أشواط الفترة الصباحية؛ حيث خطفت البكرة "برلين" لمالكها مبروك مانع آل عامر، أفضل توقيت، بعد أن أكملت مسافة الشوط في 6 دقائق و16 ثانية، وحلّ في المركز الثاني كأفضل توقيت البكرة "جبارة" لمالكها جهز عبدالرحمن المطيري، وقطعت مسافة الشوط في 6 دقائق و18 ثانية، كما جاءت البكرة "مثل" لمالكها عبدالهادي محمد المري، كثالث أفضل توقيت، بعد أن أنهت مسافة الشوط في 6 دقائق و20 ثانية.

وجاءت نتائج المركز الأول في باقي أشواط الفترة الصباحية على النحو التالي: "زويان" لفيصل خالد بن حثلين، "الفايزة" لصنهات بندر الدوسري، "الحذر" لجابر سالم المري، "سكر" لجارالله علي المري، "عذا" لعبدالهادي مرعي المري، "مهاجر" لخالد مبارك القحطاني، "وصال" لسعيد منانة اجتبي، "ضبيان" لعلي فرج المري، "فريدة" لمحمد علي المري، "شاهين" لمحمد سالم المري، "مشتاقة" لحمد محمد المري، "الحذر" لصالح بريكان الشلوي، و"مغرور" لسعيد منانة اجتبي.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
01:21 PM

انطلاق أشواط اللقايا والبكار الأسرع

في ثالث أيام المرحلة النهائية لمهرجان ولي العهد للهجن3

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتزعت البكار أفضل ثلاثة تواقيت في الأشواط المخصصة لفئة اللقايا "بكار وقعدان"، التي انطلقت اليوم السبت، ضمن منافسات اليوم الثالث من المرحلة النهائية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة؛ إذ شهدت الفترة الصباحية تنافسًا كبيرًا بين 713 مطية شاركت في الأشواط الصباحية الـ16، التي امتدّت لمسافة 4 كيلومترات لكل شوط.

فرضت فيها البكار سيطرتها على أفضل ثلاثة تواقيت في أشواط الفترة الصباحية؛ حيث خطفت البكرة "برلين" لمالكها مبروك مانع آل عامر، أفضل توقيت، بعد أن أكملت مسافة الشوط في 6 دقائق و16 ثانية، وحلّ في المركز الثاني كأفضل توقيت البكرة "جبارة" لمالكها جهز عبدالرحمن المطيري، وقطعت مسافة الشوط في 6 دقائق و18 ثانية، كما جاءت البكرة "مثل" لمالكها عبدالهادي محمد المري، كثالث أفضل توقيت، بعد أن أنهت مسافة الشوط في 6 دقائق و20 ثانية.

وجاءت نتائج المركز الأول في باقي أشواط الفترة الصباحية على النحو التالي: "زويان" لفيصل خالد بن حثلين، "الفايزة" لصنهات بندر الدوسري، "الحذر" لجابر سالم المري، "سكر" لجارالله علي المري، "عذا" لعبدالهادي مرعي المري، "مهاجر" لخالد مبارك القحطاني، "وصال" لسعيد منانة اجتبي، "ضبيان" لعلي فرج المري، "فريدة" لمحمد علي المري، "شاهين" لمحمد سالم المري، "مشتاقة" لحمد محمد المري، "الحذر" لصالح بريكان الشلوي، و"مغرور" لسعيد منانة اجتبي.

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