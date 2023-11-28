نفى مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، صحة ما تعارف عليه الناس من أن خروج الشخص من الجو الدافئ إلى مكان بارد قد يصيبه بالتهاب العصب السابع أو ما يعرف عند العامة بمرض "أبو وجه". وعرّف "المجلس الصحي" أبا الوجه بأنه شلل الوجه النصفي أو التهاب العصب السابع، بسبب عدم القدرة على تحريك العضلات المتحكمة في الابتسامة وغيرها من الحركات في الجزء المصاب من الوجه. وأشار إلى أن الكثير من الناس يحرصون على عدم التعرض للهواء البارد القوي، تجنباً للإصابة بهذا المرض، والحقيقة أن هذه المعلومة غير صحيحة، حيث أثبتت الدراسات أن التعرض للبرد ليس له علاقة بالتهاب العصب السابع. وقال إن السبب للإصابة قد يكون التهاب أو تورم أو الضغط على العصب السابع الذي يتحكم في حركات الوجه، أو الإصابة بعدوى فيروسية في العصب الوجهي مما يؤدي إلى ضعف أو شلل في الوجه. ونصح "مجلس الصحة الخليجي" الجميع اللجوء للطبيب واستشارته عند ملاحظة أي تغير في تعابير الوجه أو الابتسامة.

"صحح معلوماتك".. "الصحة الخليجي" يوضح سبب مرض "أبو وجه" فهد الغبيوي سبق 2021-11-27 نفى مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، صحة ما تعارف عليه الناس من أن خروج الشخص من الجو الدافئ إلى مكان بارد قد يصيبه بالتهاب العصب السابع أو ما يعرف عند العامة بمرض "أبو وجه".

وعرّف "المجلس الصحي" أبا الوجه بأنه شلل الوجه النصفي أو التهاب العصب السابع، بسبب عدم القدرة على تحريك العضلات المتحكمة في الابتسامة وغيرها من الحركات في الجزء المصاب من الوجه.

وأشار إلى أن الكثير من الناس يحرصون على عدم التعرض للهواء البارد القوي، تجنباً للإصابة بهذا المرض، والحقيقة أن هذه المعلومة غير صحيحة، حيث أثبتت الدراسات أن التعرض للبرد ليس له علاقة بالتهاب العصب السابع.

وقال إن السبب للإصابة قد يكون التهاب أو تورم أو الضغط على العصب السابع الذي يتحكم في حركات الوجه، أو الإصابة بعدوى فيروسية في العصب الوجهي مما يؤدي إلى ضعف أو شلل في الوجه.

ونصح "مجلس الصحة الخليجي" الجميع اللجوء للطبيب واستشارته عند ملاحظة أي تغير في تعابير الوجه أو الابتسامة.



27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443 08:05 PM

"صحح معلوماتك".. "الصحة الخليجي" يوضح سبب مرض "أبو وجه" ليس من بينها خروجك من مكان دافئ إلى بارد





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نفى مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، صحة ما تعارف عليه الناس من أن خروج الشخص من الجو الدافئ إلى مكان بارد قد يصيبه بالتهاب العصب السابع أو ما يعرف عند العامة بمرض "أبو وجه".

وعرّف "المجلس الصحي" أبا الوجه بأنه شلل الوجه النصفي أو التهاب العصب السابع، بسبب عدم القدرة على تحريك العضلات المتحكمة في الابتسامة وغيرها من الحركات في الجزء المصاب من الوجه.

وأشار إلى أن الكثير من الناس يحرصون على عدم التعرض للهواء البارد القوي، تجنباً للإصابة بهذا المرض، والحقيقة أن هذه المعلومة غير صحيحة، حيث أثبتت الدراسات أن التعرض للبرد ليس له علاقة بالتهاب العصب السابع.

وقال إن السبب للإصابة قد يكون التهاب أو تورم أو الضغط على العصب السابع الذي يتحكم في حركات الوجه، أو الإصابة بعدوى فيروسية في العصب الوجهي مما يؤدي إلى ضعف أو شلل في الوجه.

ونصح "مجلس الصحة الخليجي" الجميع اللجوء للطبيب واستشارته عند ملاحظة أي تغير في تعابير الوجه أو الابتسامة.

