النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحح معلوماتك".. "الصحة الخليجي" يوضح سبب مرض "أبو وجه"

ليس من بينها خروجك من مكان دافئ إلى بارد

نفى مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، صحة ما تعارف عليه الناس من أن خروج الشخص من الجو الدافئ إلى مكان بارد قد يصيبه بالتهاب العصب السابع أو ما يعرف عند العامة بمرض "أبو وجه".
وعرّف "المجلس الصحي" أبا الوجه بأنه شلل الوجه النصفي أو التهاب العصب السابع، بسبب عدم القدرة على تحريك العضلات المتحكمة في الابتسامة وغيرها من الحركات في الجزء المصاب من الوجه.
وأشار إلى أن الكثير من الناس يحرصون على عدم التعرض للهواء البارد القوي، تجنباً للإصابة بهذا المرض، والحقيقة أن هذه المعلومة غير صحيحة، حيث أثبتت الدراسات أن التعرض للبرد ليس له علاقة بالتهاب العصب السابع.
وقال إن السبب للإصابة قد يكون التهاب أو تورم أو الضغط على العصب السابع الذي يتحكم في حركات الوجه، أو الإصابة بعدوى فيروسية في العصب الوجهي مما يؤدي إلى ضعف أو شلل في الوجه.
ونصح "مجلس الصحة الخليجي" الجميع اللجوء للطبيب واستشارته عند ملاحظة أي تغير في تعابير الوجه أو الابتسامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحح معلوماتك".. "الصحة الخليجي" يوضح سبب مرض "أبو وجه"
سبق

نفى مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، صحة ما تعارف عليه الناس من أن خروج الشخص من الجو الدافئ إلى مكان بارد قد يصيبه بالتهاب العصب السابع أو ما يعرف عند العامة بمرض "أبو وجه".
وعرّف "المجلس الصحي" أبا الوجه بأنه شلل الوجه النصفي أو التهاب العصب السابع، بسبب عدم القدرة على تحريك العضلات المتحكمة في الابتسامة وغيرها من الحركات في الجزء المصاب من الوجه.
وأشار إلى أن الكثير من الناس يحرصون على عدم التعرض للهواء البارد القوي، تجنباً للإصابة بهذا المرض، والحقيقة أن هذه المعلومة غير صحيحة، حيث أثبتت الدراسات أن التعرض للبرد ليس له علاقة بالتهاب العصب السابع.
وقال إن السبب للإصابة قد يكون التهاب أو تورم أو الضغط على العصب السابع الذي يتحكم في حركات الوجه، أو الإصابة بعدوى فيروسية في العصب الوجهي مما يؤدي إلى ضعف أو شلل في الوجه.
ونصح "مجلس الصحة الخليجي" الجميع اللجوء للطبيب واستشارته عند ملاحظة أي تغير في تعابير الوجه أو الابتسامة.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
08:05 PM

"صحح معلوماتك".. "الصحة الخليجي" يوضح سبب مرض "أبو وجه"

ليس من بينها خروجك من مكان دافئ إلى بارد

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
9
14,267

نفى مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، صحة ما تعارف عليه الناس من أن خروج الشخص من الجو الدافئ إلى مكان بارد قد يصيبه بالتهاب العصب السابع أو ما يعرف عند العامة بمرض "أبو وجه".
وعرّف "المجلس الصحي" أبا الوجه بأنه شلل الوجه النصفي أو التهاب العصب السابع، بسبب عدم القدرة على تحريك العضلات المتحكمة في الابتسامة وغيرها من الحركات في الجزء المصاب من الوجه.
وأشار إلى أن الكثير من الناس يحرصون على عدم التعرض للهواء البارد القوي، تجنباً للإصابة بهذا المرض، والحقيقة أن هذه المعلومة غير صحيحة، حيث أثبتت الدراسات أن التعرض للبرد ليس له علاقة بالتهاب العصب السابع.
وقال إن السبب للإصابة قد يكون التهاب أو تورم أو الضغط على العصب السابع الذي يتحكم في حركات الوجه، أو الإصابة بعدوى فيروسية في العصب الوجهي مما يؤدي إلى ضعف أو شلل في الوجه.
ونصح "مجلس الصحة الخليجي" الجميع اللجوء للطبيب واستشارته عند ملاحظة أي تغير في تعابير الوجه أو الابتسامة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,888
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,384
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,249
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,290

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة