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بأسعار تنافسية.. البريد السعودي يطلق خدمة "مسبق الدفع"

تخدم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال

في سعيها نحو تقديم خدمات ذات جودة نوعية وبأسعار تنافسية، أطلقت مؤسسة البريد السعودي خدمة جديدة تضاف لقائمة الخدمات البريدية التي تقدمها لعملائها بمسمى خدمة "مسبق الدفع"، وهي عبارة عن منتج مسبق الدفع يحتوي على عدد 20 كوبونًا حتى 500 كوبون تخدم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأسر المنتجة وكذلك الأفراد.
ويستطيع العميل الاستفادة من هذه الخدمة لإرسال الشحنات والطرود داخل المملكة، حيث يستطيع العميل الدخول لموقع البريد وإنشاء حساب خاص على "بريدي أون لاين" ليجد خدمة مسبقة الدفع في الصفحة الرئيسية، ومن ثم يتبع خطوات التسجيل ليستفيد من مزايا هذه الخدمة، ويمكنه السداد من خلال بطاقته الائتمانية أو مدى أو خصم من رصيد العميل عن طريق المحفظة الإلكترونية في "بريدي أون لاين"‬.

تجدر الإشارة إلى أن الأوزان المتاحة لهذة الخدمة هي "خمسة كيلو جرامات، عشرة كيلو جرامات وخمسة عشر كيلو جرامًا وعشرين كيلو جرامًا"، وتقدم هذه الخدمة العديد من المزايا للعملاء من خلال مساعدتهم في أعمالهم وأهدافهم التجارية، خاصة من ناحية اختصار الوقت في التوصيل بسرعة ودقة وتسليمها لمكان إقامة العميل، إضافة إلى القدرة على تحليل المبيعات بالاستعانة بتاريخ سجل الإرساليات، وهي خدمة بأسعار تنافسية ومنخفضة وبالإمكان من خلالها إضافة ميزة استلام الشحنات من مكان الإقامة إلى جانب سهولة طلبها إلكترونيًا والتحقق من العنوان الوطني للعميل مجاناً وبإمكان العملاء شراء واستخدام هذا المنتج من خلال منصة بريدي أون لاين my.sp.com.sa أو من خلال تطبيق البريد السعودي.

وتأتي هذه الخدمة تعزيزًا لاستراتيجية التحول في البريدالسعودي وخططها في التوسع في الأعمال ليكون البريد السعودي الخياراللوجستي الأول لجميع القطاعات وكافة شرائح العملاء كمشغل وطني يمتاز بالإمكانيات الضخمة التي جعلته مؤخرًا الأهم في سوق الشحن على مستوى إقليم الشرق الأوسط .

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بأسعار تنافسية.. البريد السعودي يطلق خدمة "مسبق الدفع"
سبق

في سعيها نحو تقديم خدمات ذات جودة نوعية وبأسعار تنافسية، أطلقت مؤسسة البريد السعودي خدمة جديدة تضاف لقائمة الخدمات البريدية التي تقدمها لعملائها بمسمى خدمة "مسبق الدفع"، وهي عبارة عن منتج مسبق الدفع يحتوي على عدد 20 كوبونًا حتى 500 كوبون تخدم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأسر المنتجة وكذلك الأفراد.
ويستطيع العميل الاستفادة من هذه الخدمة لإرسال الشحنات والطرود داخل المملكة، حيث يستطيع العميل الدخول لموقع البريد وإنشاء حساب خاص على "بريدي أون لاين" ليجد خدمة مسبقة الدفع في الصفحة الرئيسية، ومن ثم يتبع خطوات التسجيل ليستفيد من مزايا هذه الخدمة، ويمكنه السداد من خلال بطاقته الائتمانية أو مدى أو خصم من رصيد العميل عن طريق المحفظة الإلكترونية في "بريدي أون لاين"‬.

تجدر الإشارة إلى أن الأوزان المتاحة لهذة الخدمة هي "خمسة كيلو جرامات، عشرة كيلو جرامات وخمسة عشر كيلو جرامًا وعشرين كيلو جرامًا"، وتقدم هذه الخدمة العديد من المزايا للعملاء من خلال مساعدتهم في أعمالهم وأهدافهم التجارية، خاصة من ناحية اختصار الوقت في التوصيل بسرعة ودقة وتسليمها لمكان إقامة العميل، إضافة إلى القدرة على تحليل المبيعات بالاستعانة بتاريخ سجل الإرساليات، وهي خدمة بأسعار تنافسية ومنخفضة وبالإمكان من خلالها إضافة ميزة استلام الشحنات من مكان الإقامة إلى جانب سهولة طلبها إلكترونيًا والتحقق من العنوان الوطني للعميل مجاناً وبإمكان العملاء شراء واستخدام هذا المنتج من خلال منصة بريدي أون لاين my.sp.com.sa أو من خلال تطبيق البريد السعودي.

وتأتي هذه الخدمة تعزيزًا لاستراتيجية التحول في البريدالسعودي وخططها في التوسع في الأعمال ليكون البريد السعودي الخياراللوجستي الأول لجميع القطاعات وكافة شرائح العملاء كمشغل وطني يمتاز بالإمكانيات الضخمة التي جعلته مؤخرًا الأهم في سوق الشحن على مستوى إقليم الشرق الأوسط .

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
03:13 PM

بأسعار تنافسية.. البريد السعودي يطلق خدمة "مسبق الدفع"

تخدم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال

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نافل السبيعي - الرياض
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في سعيها نحو تقديم خدمات ذات جودة نوعية وبأسعار تنافسية، أطلقت مؤسسة البريد السعودي خدمة جديدة تضاف لقائمة الخدمات البريدية التي تقدمها لعملائها بمسمى خدمة "مسبق الدفع"، وهي عبارة عن منتج مسبق الدفع يحتوي على عدد 20 كوبونًا حتى 500 كوبون تخدم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأسر المنتجة وكذلك الأفراد.
ويستطيع العميل الاستفادة من هذه الخدمة لإرسال الشحنات والطرود داخل المملكة، حيث يستطيع العميل الدخول لموقع البريد وإنشاء حساب خاص على "بريدي أون لاين" ليجد خدمة مسبقة الدفع في الصفحة الرئيسية، ومن ثم يتبع خطوات التسجيل ليستفيد من مزايا هذه الخدمة، ويمكنه السداد من خلال بطاقته الائتمانية أو مدى أو خصم من رصيد العميل عن طريق المحفظة الإلكترونية في "بريدي أون لاين"‬.

تجدر الإشارة إلى أن الأوزان المتاحة لهذة الخدمة هي "خمسة كيلو جرامات، عشرة كيلو جرامات وخمسة عشر كيلو جرامًا وعشرين كيلو جرامًا"، وتقدم هذه الخدمة العديد من المزايا للعملاء من خلال مساعدتهم في أعمالهم وأهدافهم التجارية، خاصة من ناحية اختصار الوقت في التوصيل بسرعة ودقة وتسليمها لمكان إقامة العميل، إضافة إلى القدرة على تحليل المبيعات بالاستعانة بتاريخ سجل الإرساليات، وهي خدمة بأسعار تنافسية ومنخفضة وبالإمكان من خلالها إضافة ميزة استلام الشحنات من مكان الإقامة إلى جانب سهولة طلبها إلكترونيًا والتحقق من العنوان الوطني للعميل مجاناً وبإمكان العملاء شراء واستخدام هذا المنتج من خلال منصة بريدي أون لاين my.sp.com.sa أو من خلال تطبيق البريد السعودي.

وتأتي هذه الخدمة تعزيزًا لاستراتيجية التحول في البريدالسعودي وخططها في التوسع في الأعمال ليكون البريد السعودي الخياراللوجستي الأول لجميع القطاعات وكافة شرائح العملاء كمشغل وطني يمتاز بالإمكانيات الضخمة التي جعلته مؤخرًا الأهم في سوق الشحن على مستوى إقليم الشرق الأوسط .

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