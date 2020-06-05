النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدني مكة يخمد حريقاً بشقة سكنية ويخلي قاطني المبنى احترازياً

دون تسجيل إصابات

تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من السيطرة على حريق اندلع بشقة بحي الشوقية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن "عمليات ٩١١ تَلَقّت بلاغاً عند الساعة (15:56) من يوم الجمعة الموافق ١٣/ ١٠/ ١٤٤١هـ عن اندلاع حريق بشقة بالدور الأول بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار بحي الشوقية".

‏وأضاف "القرني": "على الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بغرفة بالدور الأول بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وعلى الفور تمت مباشرة الحالة من قِبَل أفراد الإنقاذ والإطفاء، وإخلاء المبنى بالكامل من قاطنيه احترازياً ولم تسجل إصابات ولله الحمد".

وتابع: "باشر فريق التحقيق عمله بالموقع لاكتشاف الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة"، فيما أهاب "القرني" بضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.

الدفاع المدني حريق

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدني مكة يخمد حريقاً بشقة سكنية ويخلي قاطني المبنى احترازياً
سبق

تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من السيطرة على حريق اندلع بشقة بحي الشوقية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن "عمليات ٩١١ تَلَقّت بلاغاً عند الساعة (15:56) من يوم الجمعة الموافق ١٣/ ١٠/ ١٤٤١هـ عن اندلاع حريق بشقة بالدور الأول بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار بحي الشوقية".

‏وأضاف "القرني": "على الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بغرفة بالدور الأول بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وعلى الفور تمت مباشرة الحالة من قِبَل أفراد الإنقاذ والإطفاء، وإخلاء المبنى بالكامل من قاطنيه احترازياً ولم تسجل إصابات ولله الحمد".

وتابع: "باشر فريق التحقيق عمله بالموقع لاكتشاف الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة"، فيما أهاب "القرني" بضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
10:18 PM

مدني مكة يخمد حريقاً بشقة سكنية ويخلي قاطني المبنى احترازياً

دون تسجيل إصابات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
163

تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من السيطرة على حريق اندلع بشقة بحي الشوقية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن "عمليات ٩١١ تَلَقّت بلاغاً عند الساعة (15:56) من يوم الجمعة الموافق ١٣/ ١٠/ ١٤٤١هـ عن اندلاع حريق بشقة بالدور الأول بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار بحي الشوقية".

‏وأضاف "القرني": "على الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بغرفة بالدور الأول بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وعلى الفور تمت مباشرة الحالة من قِبَل أفراد الإنقاذ والإطفاء، وإخلاء المبنى بالكامل من قاطنيه احترازياً ولم تسجل إصابات ولله الحمد".

وتابع: "باشر فريق التحقيق عمله بالموقع لاكتشاف الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة"، فيما أهاب "القرني" بضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,861
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,273
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,251
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,919

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة