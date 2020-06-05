مدني مكة يخمد حريقاً بشقة سكنية ويخلي قاطني المبنى احترازياً

دون تسجيل إصابات

تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من السيطرة على حريق اندلع بشقة بحي الشوقية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن "عمليات ٩١١ تَلَقّت بلاغاً عند الساعة (15:56) من يوم الجمعة الموافق ١٣/ ١٠/ ١٤٤١هـ عن اندلاع حريق بشقة بالدور الأول بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار بحي الشوقية".

‏وأضاف "القرني": "على الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بغرفة بالدور الأول بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وعلى الفور تمت مباشرة الحالة من قِبَل أفراد الإنقاذ والإطفاء، وإخلاء المبنى بالكامل من قاطنيه احترازياً ولم تسجل إصابات ولله الحمد".

وتابع: "باشر فريق التحقيق عمله بالموقع لاكتشاف الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة"، فيما أهاب "القرني" بضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.