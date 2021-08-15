النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"طالبان" تعلن دخول مقاتليها العاصمة كابول

لمواجهة بعض أعمال الشغب والنهب

أكدت حركة "طالبان" أن مقاتليها دخلوا عدداً من مناطق العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت الحركة على حساب "الإمارة الإسلامية" التابع لها في "تويتر"، اليوم الأحد، إن قواتها "تصل إلى تلك المناطق التي حصلت فيها بعض أعمال الشغب والنهب من قبل بعض المفسدين".

وشددت "طالبان" على أن هذا الإجراء ليس من أجل قتال أو اقتحام، بل يهدف إلى "تأمين المناطق وحفظ ممتلكات المواطنين وثرواتهم".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"طالبان" تعلن دخول مقاتليها العاصمة كابول
سبق

أكدت حركة "طالبان" أن مقاتليها دخلوا عدداً من مناطق العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت الحركة على حساب "الإمارة الإسلامية" التابع لها في "تويتر"، اليوم الأحد، إن قواتها "تصل إلى تلك المناطق التي حصلت فيها بعض أعمال الشغب والنهب من قبل بعض المفسدين".

وشددت "طالبان" على أن هذا الإجراء ليس من أجل قتال أو اقتحام، بل يهدف إلى "تأمين المناطق وحفظ ممتلكات المواطنين وثرواتهم".

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
05:20 PM

"طالبان" تعلن دخول مقاتليها العاصمة كابول

لمواجهة بعض أعمال الشغب والنهب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,193

أكدت حركة "طالبان" أن مقاتليها دخلوا عدداً من مناطق العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت الحركة على حساب "الإمارة الإسلامية" التابع لها في "تويتر"، اليوم الأحد، إن قواتها "تصل إلى تلك المناطق التي حصلت فيها بعض أعمال الشغب والنهب من قبل بعض المفسدين".

وشددت "طالبان" على أن هذا الإجراء ليس من أجل قتال أو اقتحام، بل يهدف إلى "تأمين المناطق وحفظ ممتلكات المواطنين وثرواتهم".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,754
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,357
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,636
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,365

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة