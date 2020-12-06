النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا في 3 دول.. إصابات ألمانيا تصل إلى مليون و171323

المكسيك تسجل 11625 إصابة جديدة والصين 18 حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و171323، بعد تسجيل 17767 حالة جديدة.

وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 18772، بعد تسجيل 255 حالة وفاة جديدة.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم أمس السبت، تسجيل 11625 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و593 حالة وفاة، ليصل إجمالي العدد الرسمي للإصابات إلى مليون و168395 والوفيات إلى 109456.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، أن البر الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الخامس من ديسمبر، ارتفاعًا من 17 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن 17 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86619 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في 3 دول.. إصابات ألمانيا تصل إلى مليون و171323
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و171323، بعد تسجيل 17767 حالة جديدة.

وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 18772، بعد تسجيل 255 حالة وفاة جديدة.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم أمس السبت، تسجيل 11625 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و593 حالة وفاة، ليصل إجمالي العدد الرسمي للإصابات إلى مليون و168395 والوفيات إلى 109456.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، أن البر الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الخامس من ديسمبر، ارتفاعًا من 17 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن 17 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86619 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
08:34 AM

كورونا في 3 دول.. إصابات ألمانيا تصل إلى مليون و171323

المكسيك تسجل 11625 إصابة جديدة والصين 18 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
69

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و171323، بعد تسجيل 17767 حالة جديدة.

وكشفت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 18772، بعد تسجيل 255 حالة وفاة جديدة.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم أمس السبت، تسجيل 11625 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و593 حالة وفاة، ليصل إجمالي العدد الرسمي للإصابات إلى مليون و168395 والوفيات إلى 109456.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، أن البر الرئيسي سجل 18 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الخامس من ديسمبر، ارتفاعًا من 17 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن 17 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86619 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,352
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,407
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,171
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,804

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة