في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. اندلع بركان كومبر فيجا في جزر الكناري الإسبانية متسببًا في دمار واسع، فيما تستمر الحرائق مشتعلة في غابة سيكويا الوطنية في كاليفورنيا. والمزيد تجدونه في الصور. 1- دمار واسع ومنازل محترقة ومزارع موز متضررة.. لكن هذا المنزل بقي وحيدًا يتحدى بركان كومبر فيجا في جزر الكناري الإسبانية 2- طالب صغير في طريقه إلى المدرسة في الرقة بسوريا بينما السكون والدمار يحيط بكل شيء من حوله! 3- سحب الرماد الكثيفة تحتل سماء غابة سيكويا الوطنية في كاليفورنيا التي تحولت إلى اللون البرتقالي إثر حرائق الغابات 4- المسؤولون في حديقة سيكويا الوطنية يغلفون قاعدة أكبر شجرة في العالم حجمًا بمادة مقاومة للحريق خشية احتراقها 5- بركان كومبر فيجا في جزر الكناري الإسبانية يطلق حممه الملتهبة وأبخرته السوداء إلى عنان السماء 6- راكبو الدراجات النارية يستعرضون بحركات بهلوانية هوائية في أحد السباقات المثيرة في إيرلندا الشمالية 7- شوارع كلكتا في الهند تتحول إلى برك ومستنقعات بعد هطول كثيف للأمطار 8- المتزلج الفرنسي ناثان بولين يسير على حبل مشدود ارتفاعه 70 مترًا بين برج إيفل ومسرح شايلو عبر نهر السين 9- سباق السيارات بين الأطفال على أشده في مهرجان "جودوود ريفيفال" في تشيتشيستر بإنجلترا 10- القمر يصعد ليأخذ مكانه في السماء بعد رحيل قرص الشمس قبالة شاطئ سوانبول في فالماوث بإنجلترا

الأسبوع في 10 صور: منزل يتحدى بركانًا.. وفرنسي يتعلق في الهواء في مشهد يحبس الأنفاس ياسر نجدي سبق 2021-09-26 في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. اندلع بركان كومبر فيجا في جزر الكناري الإسبانية متسببًا في دمار واسع، فيما تستمر الحرائق مشتعلة في غابة سيكويا الوطنية في كاليفورنيا. والمزيد تجدونه في الصور.





1- دمار واسع ومنازل محترقة ومزارع موز متضررة.. لكن هذا المنزل بقي وحيدًا يتحدى بركان كومبر فيجا في جزر الكناري الإسبانية







2- طالب صغير في طريقه إلى المدرسة في الرقة بسوريا بينما السكون والدمار يحيط بكل شيء من حوله!







3- سحب الرماد الكثيفة تحتل سماء غابة سيكويا الوطنية في كاليفورنيا التي تحولت إلى اللون البرتقالي إثر حرائق الغابات







4- المسؤولون في حديقة سيكويا الوطنية يغلفون قاعدة أكبر شجرة في العالم حجمًا بمادة مقاومة للحريق خشية احتراقها







5- بركان كومبر فيجا في جزر الكناري الإسبانية يطلق حممه الملتهبة وأبخرته السوداء إلى عنان السماء







6- راكبو الدراجات النارية يستعرضون بحركات بهلوانية هوائية في أحد السباقات المثيرة في إيرلندا الشمالية







7- شوارع كلكتا في الهند تتحول إلى برك ومستنقعات بعد هطول كثيف للأمطار







8- المتزلج الفرنسي ناثان بولين يسير على حبل مشدود ارتفاعه 70 مترًا بين برج إيفل ومسرح شايلو عبر نهر السين







9- سباق السيارات بين الأطفال على أشده في مهرجان "جودوود ريفيفال" في تشيتشيستر بإنجلترا







10- القمر يصعد ليأخذ مكانه في السماء بعد رحيل قرص الشمس قبالة شاطئ سوانبول في فالماوث بإنجلترا













26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443 01:50 AM

الأسبوع في 10 صور: منزل يتحدى بركانًا.. وفرنسي يتعلق في الهواء في مشهد يحبس الأنفاس





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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. اندلع بركان كومبر فيجا في جزر الكناري الإسبانية متسببًا في دمار واسع، فيما تستمر الحرائق مشتعلة في غابة سيكويا الوطنية في كاليفورنيا. والمزيد تجدونه في الصور.





1- دمار واسع ومنازل محترقة ومزارع موز متضررة.. لكن هذا المنزل بقي وحيدًا يتحدى بركان كومبر فيجا في جزر الكناري الإسبانية







2- طالب صغير في طريقه إلى المدرسة في الرقة بسوريا بينما السكون والدمار يحيط بكل شيء من حوله!







3- سحب الرماد الكثيفة تحتل سماء غابة سيكويا الوطنية في كاليفورنيا التي تحولت إلى اللون البرتقالي إثر حرائق الغابات







4- المسؤولون في حديقة سيكويا الوطنية يغلفون قاعدة أكبر شجرة في العالم حجمًا بمادة مقاومة للحريق خشية احتراقها







5- بركان كومبر فيجا في جزر الكناري الإسبانية يطلق حممه الملتهبة وأبخرته السوداء إلى عنان السماء







6- راكبو الدراجات النارية يستعرضون بحركات بهلوانية هوائية في أحد السباقات المثيرة في إيرلندا الشمالية







7- شوارع كلكتا في الهند تتحول إلى برك ومستنقعات بعد هطول كثيف للأمطار







8- المتزلج الفرنسي ناثان بولين يسير على حبل مشدود ارتفاعه 70 مترًا بين برج إيفل ومسرح شايلو عبر نهر السين







9- سباق السيارات بين الأطفال على أشده في مهرجان "جودوود ريفيفال" في تشيتشيستر بإنجلترا







10- القمر يصعد ليأخذ مكانه في السماء بعد رحيل قرص الشمس قبالة شاطئ سوانبول في فالماوث بإنجلترا











