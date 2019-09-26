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الـ500 مستمر.. هل أعيدت مبادرة دعم العسكريين بـ160 ألفاً؟ "سكني" يردّ

فيما أكد الوزارة سابقاً أن من أبرم العقد قبل التاريخ المحدد لا يشمله الإيقاف

أكد برنامج "سكني" أن مبادرة دعم العسكريين بقرض حسن تم تعليقها في وقت سابق، جاء ذلك في ردّه على عدد من الاستفسارات بعد تداول أخبار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حول إعادتها ورفعها إلى 160 ألفاً بدلاً من 140.

وبيّن "سكني" أنه في حال حدثت مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر قنوات ومنصات وزارة الإسكان الرسمية، وأن الدعم بقرض 500 ألف لكل المنتجات السكنية مستمر.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن إيقاف مبادرة دعم العسكريين وذلك للطلبات الجديدة من تاريخ 11/ 5/ 2020، وأوضحت أنه من سبق له إبرام العقد قبل التاريخ المذكور لا يشمله الإيقاف.

وبرنامج دعم العسكريين هي مبادرة للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن، والمتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار وبحد أقصى 140 ألف ريال بالإضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية قبل ان يتم ايقافه.

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الـ500 مستمر.. هل أعيدت مبادرة دعم العسكريين بـ160 ألفاً؟ "سكني" يردّ
سبق

أكد برنامج "سكني" أن مبادرة دعم العسكريين بقرض حسن تم تعليقها في وقت سابق، جاء ذلك في ردّه على عدد من الاستفسارات بعد تداول أخبار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حول إعادتها ورفعها إلى 160 ألفاً بدلاً من 140.

وبيّن "سكني" أنه في حال حدثت مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر قنوات ومنصات وزارة الإسكان الرسمية، وأن الدعم بقرض 500 ألف لكل المنتجات السكنية مستمر.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن إيقاف مبادرة دعم العسكريين وذلك للطلبات الجديدة من تاريخ 11/ 5/ 2020، وأوضحت أنه من سبق له إبرام العقد قبل التاريخ المذكور لا يشمله الإيقاف.

وبرنامج دعم العسكريين هي مبادرة للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن، والمتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار وبحد أقصى 140 ألف ريال بالإضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية قبل ان يتم ايقافه.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
02:16 PM

الـ500 مستمر.. هل أعيدت مبادرة دعم العسكريين بـ160 ألفاً؟ "سكني" يردّ

فيما أكد الوزارة سابقاً أن من أبرم العقد قبل التاريخ المحدد لا يشمله الإيقاف

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قاسم الخبراني - الرياض
3
3,231

أكد برنامج "سكني" أن مبادرة دعم العسكريين بقرض حسن تم تعليقها في وقت سابق، جاء ذلك في ردّه على عدد من الاستفسارات بعد تداول أخبار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حول إعادتها ورفعها إلى 160 ألفاً بدلاً من 140.

وبيّن "سكني" أنه في حال حدثت مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر قنوات ومنصات وزارة الإسكان الرسمية، وأن الدعم بقرض 500 ألف لكل المنتجات السكنية مستمر.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن إيقاف مبادرة دعم العسكريين وذلك للطلبات الجديدة من تاريخ 11/ 5/ 2020، وأوضحت أنه من سبق له إبرام العقد قبل التاريخ المذكور لا يشمله الإيقاف.

وبرنامج دعم العسكريين هي مبادرة للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن، والمتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار وبحد أقصى 140 ألف ريال بالإضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية قبل ان يتم ايقافه.

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