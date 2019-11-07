القاهرة.. السجن المؤبد لـ"سعودي" حاول تهريب المخدرات من أوروبا

عبر مطار الغردقة الدولي

أصدرت محكمة مصرية، حُكمًا بالسجن المؤبد على مواطن سعودي بتهمة تهريب المخدرات وحيازة الحشيش والمارجوانا، أثناء قدومه من إحدى الدول الأوروبية عبر مطار الغردقة الدولي.

ووفقًا لتقارير مصرية بأن محكمة جنايات البحر الأحمر أصدرت حكمها أمس الأربعاء على المتهم السعودي البالغ من العمر 40 عامًا.

وأشارت إلى أن معلومات وردت للأجهزة الأمنية حول اعتزام المتهم جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتهريبها إلى داخل البلاد عبر مطار الغردقة.

وبتفتيش أمتعة المتهم، تم ضبط قالب لمخدر الهيروين بلغ وزن واحد كيلو جرام، و1044 قرصًا لعقار الأوكستاسي المخدر، و13 لفافة لمخدر المارجوانا بلغ وزنها 370 جرامًا، و13 قطعة لمخدر الحشيش بلغ وزنها 170 جرامًا، و10 أنابيب اختبار تُستخدم لتعاطي مخدر الكوكايين، ومبالغ مالية، وجهاز لاب توب، وهاتفيْ محمول.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة وجلبها للبلاد بقصد الاتجار، وأحيل إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.