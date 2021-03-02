"المسند": أجواء اليوم مستقرة ولا يلوح في الأفق أيّ حالة مطرية "معتبرة" حتى 5 أيام قادمة

خلال شهر مارس الجاري تبدأ فترة المنخفضات الجوية "الخماسين" غبار وعواصف ترابية

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" د. عبدالله المسند؛ إن الأجواء اليوم مستقرة بوجه عام، ولا يلوح في الأفق أيُّ حالة مطرية "معتبرة" حتى خمسة أيام قادمة.

وأضاف "المسند"، "عادة خلال شهر مارس تبدأ فترة المنخفضات الجوية المسماة #الخماسين، التي من خصائصها أنها تحرّك الرياح الجنوبية الحارّة والجافة، والتي تأتي في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطية العابرة، حيث تنشط الرياح السطحية المؤدية إلى إثارة الأتربة والغبار والعواصف الترابية.

وتابع خبير الطقس القول، "إحصائياً يعد فصل الربيع أكثر فصول السنة حدوثاً للعواصف الغبارية، يليه فصل الصيف، ثم الشتاء، وأخيراً فصل الخريف".