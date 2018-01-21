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"الرياضة" تعلن عن تفاصيل المخالفات التي تم رصدها في المنشآت والمراكز والصالات الرياضية.. تعرّف عليها

الخاصة بالاشتراطات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الخميس، تفاصيل المخالفات التي تم رصدها في المنشآت والمراكز والصالات الرياضية للاشتراطات الوقائية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، للفترة من 5 إلى 19 يناير 2022م.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المخالفات قد بلغ 517 مخالفة تم رصدها من قبل مفتشي الوزارة في المنشآت والمراكز والصالات الرياضية، بواقع 512 مخالفة عدم التقيد بارتداء الكمامات خلال المباريات المقامة في المنشآت الرياضية، و5 مخالفات تم رصدها على المراكز والصالات الرياضية، لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بها.

وجددت وزارة الرياضة التأكيد على أهمية التقيد بالاشتراطات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل المنشآت والمراكز والصالات الرياضية، حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.

وزارة الرياضة فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الرياضة" تعلن عن تفاصيل المخالفات التي تم رصدها في المنشآت والمراكز والصالات الرياضية.. تعرّف عليها
سبق

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الخميس، تفاصيل المخالفات التي تم رصدها في المنشآت والمراكز والصالات الرياضية للاشتراطات الوقائية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، للفترة من 5 إلى 19 يناير 2022م.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المخالفات قد بلغ 517 مخالفة تم رصدها من قبل مفتشي الوزارة في المنشآت والمراكز والصالات الرياضية، بواقع 512 مخالفة عدم التقيد بارتداء الكمامات خلال المباريات المقامة في المنشآت الرياضية، و5 مخالفات تم رصدها على المراكز والصالات الرياضية، لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بها.

وجددت وزارة الرياضة التأكيد على أهمية التقيد بالاشتراطات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل المنشآت والمراكز والصالات الرياضية، حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
06:11 PM
اخر تعديل
21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
03:14 AM

"الرياضة" تعلن عن تفاصيل المخالفات التي تم رصدها في المنشآت والمراكز والصالات الرياضية.. تعرّف عليها

الخاصة بالاشتراطات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,082

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الخميس، تفاصيل المخالفات التي تم رصدها في المنشآت والمراكز والصالات الرياضية للاشتراطات الوقائية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، للفترة من 5 إلى 19 يناير 2022م.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المخالفات قد بلغ 517 مخالفة تم رصدها من قبل مفتشي الوزارة في المنشآت والمراكز والصالات الرياضية، بواقع 512 مخالفة عدم التقيد بارتداء الكمامات خلال المباريات المقامة في المنشآت الرياضية، و5 مخالفات تم رصدها على المراكز والصالات الرياضية، لعدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بها.

وجددت وزارة الرياضة التأكيد على أهمية التقيد بالاشتراطات الوقائية والتدابير الاحترازية داخل المنشآت والمراكز والصالات الرياضية، حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,765
201,250 سيارة ..

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