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تراجع في أسعار النفط.. وخام برنت متداول عند 89 دولارًا

العقود الآجلة للخام الأمريكي انخفضت 0.57% أو 50 سنتًا

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس مع استيعاب المستثمرين لقرار "أوبك+" أمس التي اتفقت على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًّا في مارس.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة 0.45% أو بمقدار 40 سنتًا إلى 89.07 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:06 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 0.57% أو 50 سنتًا عند 87.76 دولار، بعدما وصلت خلال تعاملات الأربعاء إلى 89.72 دولار وهو المستوى الأعلى منذ عام 2014، ويتجه الخام نحو تسجيل سابع مكاسب أسبوعية.

ويواصل المستثمرون متابعة التطورات بشأن أوكرانيا في ظل مخاوف من احتمالية الغزو الروسي، على الرغم من أن موسكو أوضحت أنه ليس لديها مثل هذه الخطة، وقد يؤثر أي هجوم على تدفقات الطاقة وبالتالي رفع الأسعار.

وشهد النفط الخام بداية قوية هذا العام، وتتوقع بنوك بما يشمل "جولدمان ساكس" أن السعر في طريقه للوصول إلى مستوى 100 دولار للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تراجع في أسعار النفط.. وخام برنت متداول عند 89 دولارًا
سبق

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس مع استيعاب المستثمرين لقرار "أوبك+" أمس التي اتفقت على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًّا في مارس.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة 0.45% أو بمقدار 40 سنتًا إلى 89.07 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:06 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 0.57% أو 50 سنتًا عند 87.76 دولار، بعدما وصلت خلال تعاملات الأربعاء إلى 89.72 دولار وهو المستوى الأعلى منذ عام 2014، ويتجه الخام نحو تسجيل سابع مكاسب أسبوعية.

ويواصل المستثمرون متابعة التطورات بشأن أوكرانيا في ظل مخاوف من احتمالية الغزو الروسي، على الرغم من أن موسكو أوضحت أنه ليس لديها مثل هذه الخطة، وقد يؤثر أي هجوم على تدفقات الطاقة وبالتالي رفع الأسعار.

وشهد النفط الخام بداية قوية هذا العام، وتتوقع بنوك بما يشمل "جولدمان ساكس" أن السعر في طريقه للوصول إلى مستوى 100 دولار للبرميل.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
11:15 AM

تراجع في أسعار النفط.. وخام برنت متداول عند 89 دولارًا

العقود الآجلة للخام الأمريكي انخفضت 0.57% أو 50 سنتًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس مع استيعاب المستثمرين لقرار "أوبك+" أمس التي اتفقت على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًّا في مارس.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة 0.45% أو بمقدار 40 سنتًا إلى 89.07 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:06 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 0.57% أو 50 سنتًا عند 87.76 دولار، بعدما وصلت خلال تعاملات الأربعاء إلى 89.72 دولار وهو المستوى الأعلى منذ عام 2014، ويتجه الخام نحو تسجيل سابع مكاسب أسبوعية.

ويواصل المستثمرون متابعة التطورات بشأن أوكرانيا في ظل مخاوف من احتمالية الغزو الروسي، على الرغم من أن موسكو أوضحت أنه ليس لديها مثل هذه الخطة، وقد يؤثر أي هجوم على تدفقات الطاقة وبالتالي رفع الأسعار.

وشهد النفط الخام بداية قوية هذا العام، وتتوقع بنوك بما يشمل "جولدمان ساكس" أن السعر في طريقه للوصول إلى مستوى 100 دولار للبرميل.

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