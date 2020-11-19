النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البريد السعودي" يصدر طابعًا عن قطار الحرمين السريع

أُنجز مؤخرًا لاختزال الوقت وخدمةً لزوار البلد الحرام

أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعًا بريديًا من فئة «ريالين»، بعنوان "قطار الحرمين السريع" الذي يشير إلى المشروع التنموي الكبير الذي أنجزته المملكة مؤخرًا لاختزال الوقت وخدمة لزوار البلد الحرام، الذي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بثلاث محطات هي مدينة جدة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، الذي يعد إحدى أهم ركائز خطط التنمية الحديثة.

‎وتصدر مؤسسة البريد الطوابع البريدية دوريًا وفصليًا في المناسبات الوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضًا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البريد السعودي" يصدر طابعًا عن قطار الحرمين السريع
سبق

أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعًا بريديًا من فئة «ريالين»، بعنوان "قطار الحرمين السريع" الذي يشير إلى المشروع التنموي الكبير الذي أنجزته المملكة مؤخرًا لاختزال الوقت وخدمة لزوار البلد الحرام، الذي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بثلاث محطات هي مدينة جدة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، الذي يعد إحدى أهم ركائز خطط التنمية الحديثة.

‎وتصدر مؤسسة البريد الطوابع البريدية دوريًا وفصليًا في المناسبات الوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضًا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
04:14 PM

"البريد السعودي" يصدر طابعًا عن قطار الحرمين السريع

أُنجز مؤخرًا لاختزال الوقت وخدمةً لزوار البلد الحرام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
578

أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعًا بريديًا من فئة «ريالين»، بعنوان "قطار الحرمين السريع" الذي يشير إلى المشروع التنموي الكبير الذي أنجزته المملكة مؤخرًا لاختزال الوقت وخدمة لزوار البلد الحرام، الذي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بثلاث محطات هي مدينة جدة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، الذي يعد إحدى أهم ركائز خطط التنمية الحديثة.

‎وتصدر مؤسسة البريد الطوابع البريدية دوريًا وفصليًا في المناسبات الوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضًا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,950
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,122
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,562
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,401

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة