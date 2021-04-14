أسعار النفط ترتفع وبرنت عند 66.37 دولارًا للبرميل

تقدمت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس 2.78 دولار

ارتفعت أسعار النفط أكثر من أربعة بالمئة اليوم الأربعاء، مع تعزز التفاؤل حيال عودة الطلب على الخام بعد تقرير من وكالة الطاقة الدولية، أعقبته بيانات المخزون الأمريكي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.70 دولار بما يعادل 4.2 بالمئة لتصل إلى 66.37 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1505 بتوقيت جرينتش. وتقدمت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.78 دولار أو 4.6 بالمئة مسجلة 62.96 دولارًا للبرميل.

انخفضت مخزونات الخام الأمريكية 5.9 مليون برميل الأسبوع الماضي؛ وفقًا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بينما توقّع المحللون انخفاضها 2.9 مليون برميل فقط. ووفقًا لـ"رويترز" سجلت مخزونات الساحل الشرقي مستوى قياسيًّا منخفضًا.

وزادت إمدادات البنزين في أحدث أسبوع، وهي مؤشر على استهلاك الولايات المتحدة من الوقود، إلى 8.9 ملايين برميل يوميًّا، أعلى مستوياتها منذ أغسطس/ آب، حسبما أظهره تقرير إدارة المعلومات.

وارتفعت مخزونات البنزين 309 آلاف برميل، بينما كان من المتوقع ارتفاعها 786 ألف برميل. وانخفض مخزون نواتج التقطير 2.1 مليون برميل على مدار الأسبوع، في مقابل توقعات بأن يزيد 971 ألف برميل.

وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو: "إجمالًا، كان تقريرًا داعمًا للغاية.. يبدو أننا نشهد بالفعل عودة إلى أرقام للطلب أقوى بعض الشيء".

وفي وقت سابق من الجلسة ارتفعت أسعار النفط بفعل تقرير من وكالة الطاقة الدولية توقع توازن العرض والطلب على النفط في النصف الثاني من العام. أضاف التقرير أنه قد يتعين على المنتجين ضخ مليوني برميل يوميًّا إضافية لتلبية الطلب المتوقع.