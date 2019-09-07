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شاهد .. حادث سير مروّع بين مركبات عدة بجازان والحصيلة 3 وفيات

وقع على طريق "المضايا - مزهرة" .. النيران اشتعلت بإحدى السيارات

شهد الطريق الدولي الرابط بين "المضايا ومزهرة" جنوبي مدينة جازان، حادثاً مرورياً مروّعاً بين مجموعة من المركبات صباح اليوم.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن الحادث وقع بين مجموعة من المركبات؛ ما تسبّب في اشتعال إحداها، وتسجيل ثلاث وفيات وعدد من المصابين.

وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. حادث سير مروّع بين مركبات عدة بجازان والحصيلة 3 وفيات
سبق

شهد الطريق الدولي الرابط بين "المضايا ومزهرة" جنوبي مدينة جازان، حادثاً مرورياً مروّعاً بين مجموعة من المركبات صباح اليوم.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن الحادث وقع بين مجموعة من المركبات؛ ما تسبّب في اشتعال إحداها، وتسجيل ثلاث وفيات وعدد من المصابين.

وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
12:05 PM

شاهد .. حادث سير مروّع بين مركبات عدة بجازان والحصيلة 3 وفيات

وقع على طريق "المضايا - مزهرة" .. النيران اشتعلت بإحدى السيارات

A A A
فهد كاملي - جازان
14
8,689

شهد الطريق الدولي الرابط بين "المضايا ومزهرة" جنوبي مدينة جازان، حادثاً مرورياً مروّعاً بين مجموعة من المركبات صباح اليوم.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن الحادث وقع بين مجموعة من المركبات؛ ما تسبّب في اشتعال إحداها، وتسجيل ثلاث وفيات وعدد من المصابين.

وباشرت الجهات الأمنية والإسعافية الحادث، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى.

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